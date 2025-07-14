AÇIKLANDI: AGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: AGS ÖABT soruları ve cevapları nasıl sorgulanır?

AGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı. ÖSYM tarafından 13 Temmuz Pazar günü düzenlenen oturumun soruları ve cevap anahtarı osym.gov.tr adresinden yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı iki ayrı oturumda gerçekleştirildi. AGS oturumunun ardından öğleden sonra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) organize edildi. MEB AGS sınav sonuçları 13 Ağustos’ta erişime açılacak. ÖSYM’den yapılan açıklamada “ Temel Soru Kitapçıkları’nın görüntüleme süreci 23 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.” ifadeleri yer aldı. İşte, AGS ÖABT soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

AÇIKLANDI: AGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: AGS ÖABT soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? - 1

Öğretmen atamalarında KPSS puan şartı kalkarken AGS puanı dikkate alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl toplam 25 bin öğretmen ataması planlarken 10 bin alım AGS’ye göre gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez organize edilen sınava 411 bin aday başvuru yaptı. AGS puanı hesaplanırken ÖABT puanının %50’si ve AGS puanının %50’si alınarak toplam puanları elde edilecek. AGS sınav puanı geçerlilik süresi 1 yıl olacak. Öğleden sonra düzenlenecek AÖBT oturumunda ise adaylara İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, Sınıf öğretmenliği gibi kendi alanlarından 50 soru yöneltilecek. İlk kez düzenlenen sınavın ardından puan hesaplaması ve soru karşılaştırması yapmak isteyenler “AGS soruları ve cevapları açıklandı mı” sorusuna cevap arıyor. Peki 2025 AGS - ÖABT soruları ve cevap anahtarı açıklanacak mı?” İşte, AGS soruları ve cevaplarında son durum…

EĞİTİM HABERLERİ

AÇIKLANDI: AGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: AGS ÖABT soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? - 2

MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz tarihinde düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

AÇIKLANDI: AGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: AGS ÖABT soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? - 3

2025 AGS SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen alımları için düzenlenecek oturumlar ÖSYM tarafından organize ediliyor. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kendi resmi internet sayfasından cevap anahtarını duyuradu. Aşağıdaki bağlantı üzerinden AGS soru ve cevap anahtarı için sorgulama yapabilirsiniz.

MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKLANDI: AGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: AGS ÖABT soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? - 4

HANGİ OTURUMDAN KAÇ SORU SORULACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgiye göre adaylara AGS’de toplam 80, ÖABT’de ise çoktan seçmeli 50 soru sorulacak.

ÖABT oturumunda Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi gibi alanlardan 50 soru sorulacak.

AGS oturumunda ise sayısal ve sözel yetenek, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı konularını kapsayacak.

AÇIKLANDI: AGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: AGS ÖABT soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? - 5

SONUÇLARIN ARDINDAN TAKVİM DUYURULACAK

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında toplam 25 bin öğretmen ataması için kontenjan ayırdı. 15 bin öğretmen alımı süreci Mayıs ayında tamamlandı.

Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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