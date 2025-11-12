AÇIKLANDI: ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025: ALES sınavı ne zaman?
12.11.2025 15:14
Son Güncelleme: 13.11.2025 14:08
NTV - Haber Merkezi
ALES sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. . ALES sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınav günü salonlara giriş yapamayacak. Bu yıl ALES’in son oturumu 23 Kasım’da düzenlenecek. ALES sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları ve sınavın yapılacağı okula ilişkin bilgiler yer alıyor. İşte, ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
ALES sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Sınav günü adayın yanında bulundurmamaması gereken eşyalarda sınav giriş belgesinde yer alacak.
ALES sınav giriş belgesi renkli veya renksiz çıktı olarak alınabilecek. Sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. ALES sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih belli oldu. Peki ALES/3 sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI
ALES sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada " 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir." ifadeleri yer aldı.
SINAVA KATILACAK ADAYLAR DİKKAT
ALES sınav giriş belgesi, sınav günü adayların yanında olacak. ALES sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. ALES sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı ve sınavda uyması gereken kurallar yer alacak.
ALES SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılmaktadır.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel alandan toplam 100 soru sorulur. Sınav süresi toplam 2.5 saat (150 dakika) olarak belirlenmiştir.
Akademik kariyer hedefi olan adayların katıldığı ALES'in puanı açıklandıktan sonraki 5 yıl boyunca geçerlidir.