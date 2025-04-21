Açıklandı: AÖF soruları ve cevap anahtarı 2025: AÖF (Açıköğretim) soruları ve cevap kitapçığı PDF görüntüleme ekranı

AÖF soruları ve cevap anahtarı 2025, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. Bahar dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını merak eden adaylar, cevap anahtarıyla birlikte puan hesaplaması yapabilecek. Ara sınav sorularına ilişkin itirazlar iki iş günü içerisinden yapılabilecek. AÖF soruları ve cevapları aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek. Peki AÖF soruları ve cevap anahtarı 2025 nasıl sorgulanır? İşte, AÖF soru ve cevap kitapçığı PDF görüntüleme ekranı

Açıklandı: AÖF soruları ve cevap anahtarı 2025: AÖF (Açıköğretim) soruları ve cevap kitapçığı PDF görüntüleme ekranı - 1

AÖF soruları ve cevapları için heyecanlı geri sayım sona erdi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim alan adaylar, sınavlarda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını öğrenmek istiyor. AÖF’te sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılırken vize ve final ortalaması 35’in altında kalan adaylar başarısız oluyor. Telafi ve bütünleme sınavı, yönetmelik gereği yapılmazken başarısız öğrenciler ise yaz okulu sınavlaırna katılıyor. AÖF soru ve cevapları ekampus.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar soruların A,B,C,D ve E şıklı doğru yanıtlarını cevap anahtarıyla görüntüleyebilecek. Peki AÖF soruları ve cevapları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF cevap anahtarının erişime açılacağı tarih…

EĞİTİM HABERLERİ

Açıklandı: AÖF soruları ve cevap anahtarı 2025: AÖF (Açıköğretim) soruları ve cevap kitapçığı PDF görüntüleme ekranı - 2

AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada AÖF soruları ve cevap anahtarının erişime açıldığı duyuruldu. 

"2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav sorularına itirazlar 2 (iki) iş günü içinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir.
22 Nisan 2025 Salı 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır."

AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar öğrenci numarası - şifreleriyle veya e-Devlet giriş seçeneğiyle ekampus.anadolu.edu.tr adresinden soru ve cevaplara erişim sağlayabilecek.

Açıklandı: AÖF soruları ve cevap anahtarı 2025: AÖF (Açıköğretim) soruları ve cevap kitapçığı PDF görüntüleme ekranı - 3

SONUÇLAR 15 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Açıköğretim bahar dönemi ara sınav sonuçları 15 gün içerisinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

AÖF ara sınav sonuçları not ortalamasına %30 etki edecek. Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise %70 etkili olacak.

Açıklandı: AÖF soruları ve cevap anahtarı 2025: AÖF (Açıköğretim) soruları ve cevap kitapçığı PDF görüntüleme ekranı - 4

Ara sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek. Dönem sonu sınavları tamamlandıktan sonra başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacak.

Öğrenciler, yaz okulu sınavlarında başarısız oldukları dersler için sınava katılacaklar.

Açıklandı: AÖF soruları ve cevap anahtarı 2025: AÖF (Açıköğretim) soruları ve cevap kitapçığı PDF görüntüleme ekranı - 5

FİNAL SINAVLARI 24-25 MAYIS’TA YAPILACAK

Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav takvimini yayımladı. 19-20 Nisan’da yapılan ara sınavların ardından final sınavları ise ise 24-25 Mayıs’ta organize edilecek. Yaz okulu sınavları ise 16 Ağustos’ta düzenlenecek.


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