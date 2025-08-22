AÇIKLANDI: AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025
AÖF yaz okulu sınav sonuçları son dakika erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim iktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınavları 16 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Özellikle mezuniyet durumu olan öğrenciler sınav sonuçları için yapılacak son dakika açıklamalaırnı yakından takip ediyordu. Açıköğretim Fakültesinden yapılan duyuruda yaz okulu sonuçlarının erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. AÖF yaz okulunda ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı
AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar doğru yanıtları etkiledi. Her testteki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek puan hesaplaması yapılacak. Anadolu Üniversitesi sınav yönergesine göre yaz okulunda başarı notu alt sınırı 35 olacak. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilecek. Özellikle başarısız dersi bulunan ve mezuniyet durumu olan adaylar yaz okulu sınav sonuçlarına odaklanmıştı. AÖF yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı.