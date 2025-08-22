AÇIKLANDI: AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar doğru yanıtları etkiledi. Her testteki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek puan hesaplaması yapılacak. Anadolu Üniversitesi sınav yönergesine göre yaz okulunda başarı notu alt sınırı 35 olacak. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilecek. Özellikle başarısız dersi bulunan ve mezuniyet durumu olan adaylar yaz okulu sınav sonuçlarına odaklanmıştı. AÖF yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı.