AÇIKLANDI! ATA AÖF bütünleme sınav sonucu sorgulama: ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025 yılı bütünleme sınavlarına katılan binlerce öğrencinin sonuçları erişime açıldı. 29–30 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan sınavların sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sorgulanabiliyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÇIKLANDI! ATA AÖF bütünleme sınav sonucu sorgulama: ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? - 1

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde öğrenim gören binlerce öğrencinin gündeminde sınav takvimi yer alıyor. Final sınavlarında başarı sağlayamayan ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, bütünleme sınavlarına katılarak yıl sonu notlarını telafi etme şansı yakalıyor.

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AÇIKLANDI! ATA AÖF bütünleme sınav sonucu sorgulama: ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? - 2

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Üniversitenin akademik takvimine göre, sonuçlar 10 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Sonuçlar, https://atauni.edu.tr üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) aracılığıyla sorgulanabiliyor.


AÇIKLANDI! ATA AÖF bütünleme sınav sonucu sorgulama: ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? - 3

Öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenci numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenme Yönetim Sistemi’nde (ÖYS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Cumartesi (12 Temmuz 2025) günü saat 22.00'a kadar bize iletebilirler. 

AÇIKLANDI! ATA AÖF bütünleme sınav sonucu sorgulama: ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? - 4

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı 24 Ağustos günü saat 09:30'da düzenlenecek.

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