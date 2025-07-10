AÇIKLANDI! ATA AÖF bütünleme sınav sonucu sorgulama: ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025 yılı bütünleme sınavlarına katılan binlerce öğrencinin sonuçları erişime açıldı. 29–30 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan sınavların sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sorgulanabiliyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde öğrenim gören binlerce öğrencinin gündeminde sınav takvimi yer alıyor. Final sınavlarında başarı sağlayamayan ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, bütünleme sınavlarına katılarak yıl sonu notlarını telafi etme şansı yakalıyor.