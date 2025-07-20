AÇIKLANDI: DGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: DGS temel soru kitapçığı görüntüleme ekranı

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayısal ve sözel bölümde öğrencilerin doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanacak ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak. DGS değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.



Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.