AÇIKLANDI: DGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: DGS temel soru kitapçığı görüntüleme ekranı

DGS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından son dakika erişime açıldı. Sınava başvuru yapan adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte DGS soruları ve cevap anahtarını görüntüleyebilirler. Temel soru kitapçığı 30 Temmuz saat 23.59’a kadar görüntülenebilecek. DGS soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranında adaylar soruların %10'una erişebiliyor. 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları 14 Ağustos’ta paylaşılacak. Peki DGS soruları ve cevapları 2025 nasıl görüntülenir? İşte, DGS soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı

AÇIKLANDI: DGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: DGS temel soru kitapçığı görüntüleme ekranı - 1

DGS temel soru kitapçığı erişime açıldı. DGS sınav puanıyla 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmaya hazırlanan binlerce aday bugün düzenlenen oturumlara katıldı. Sınavın geçerlilik süresi 1 yıl olurken adaylar, sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından açılan kontenjanlara geçiş için başvuru yapabilecek. DGS oturumunda adaylara 100 soru yöneltilirken 135 dakika sınav süresi verildi. Sabah saat 10.15’te başlayan sözel ve sayısal oturum sınav 12.30'da sona erdi.  Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. DGS cevap anahtarı sorgulama ekranında adayların sınavda karşılarına gelen Türkçe, Matematik, Geometri sorularının A,B,C,D,E şeklinde doğru yanıtları yer alıyor. Adaylar, DGS cevapları bölümünde sayısal ve sözel soruları kontrol edebilecek. Peki DGS sayısal ve sözel cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, DGS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

EĞİTİM HABERLERİ

AÇIKLANDI: DGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: DGS temel soru kitapçığı görüntüleme ekranı - 2

DGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada " DUYURU
(20 Temmuz 2025)

DGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2025-DGS: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz." ifadeleri yer aldı.

AÇIKLANDI: DGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: DGS temel soru kitapçığı görüntüleme ekranı - 3

DGS SORULARI VE CEVAP KİTAPÇIĞI SORGULAMA EKRANI 2025

Dikey Geçiş Sınavında adaylara sayısal ve sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltildi. Türkçe, Matematik gibi alanlardan yöneltilen soruların doğru yanıtları, cevap anahtarı bölümünde olacak. Adaylar osym.ais.gov.tr adresinden veya yukarıdaki  bağlantı aracılığıyla doğrudan cevap kitapçığına erişim sağlayabilecek.

AÇIKLANDI: DGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: DGS temel soru kitapçığı görüntüleme ekranı - 4

DGS’YE KATILAN ADAYLAR DİKKAT

Adayların sınav puanı hesaplaması yapabilmeleri için sınav kurallarına uymaları gerekiyor. Sınav süresi boyunca konuşan, kopya çektiği tespit edilen, sınav süresi bittiği halde cevaplama yapan adayların sınavları geçersiz sayılacak. Sınavın geçerli olabilmesi için sınav kurallarına uyulması, sınava atanılan salon ve sırada girilmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunulmaması, cevap kağıdına işaretlemelerini sınav süresi boyunca yapması, salonda sınav görevlilerinin kurallarına uyması gerekiyor. Bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınavları iptal olacak.

AÇIKLANDI: DGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: DGS temel soru kitapçığı görüntüleme ekranı - 5

DGS SINAV SONUÇLARI 14 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

DGS sınav sonuçları için beklenen takvim belli oldu. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından 14 Ağustos’ta ilan edilecek. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç ekranında adayların testinin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru-yanlış cevap sayısı, ön lisans başarı puanı ve DGS yerleştirme puanları yer alacak.

AÇIKLANDI: DGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: DGS temel soru kitapçığı görüntüleme ekranı - 6

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayısal ve sözel bölümde öğrencilerin doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanacak ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak. DGS değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

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