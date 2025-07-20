AÇIKLANDI: DGS soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı: DGS temel soru kitapçığı görüntüleme ekranı
DGS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından son dakika erişime açıldı. Sınava başvuru yapan adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte DGS soruları ve cevap anahtarını görüntüleyebilirler. Temel soru kitapçığı 30 Temmuz saat 23.59’a kadar görüntülenebilecek. DGS soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranında adaylar soruların %10'una erişebiliyor. 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları 14 Ağustos’ta paylaşılacak. Peki DGS soruları ve cevapları 2025 nasıl görüntülenir? İşte, DGS soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı
DGS temel soru kitapçığı erişime açıldı. DGS sınav puanıyla 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmaya hazırlanan binlerce aday bugün düzenlenen oturumlara katıldı. Sınavın geçerlilik süresi 1 yıl olurken adaylar, sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından açılan kontenjanlara geçiş için başvuru yapabilecek. DGS oturumunda adaylara 100 soru yöneltilirken 135 dakika sınav süresi verildi. Sabah saat 10.15’te başlayan sözel ve sayısal oturum sınav 12.30'da sona erdi. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. DGS cevap anahtarı sorgulama ekranında adayların sınavda karşılarına gelen Türkçe, Matematik, Geometri sorularının A,B,C,D,E şeklinde doğru yanıtları yer alıyor. Adaylar, DGS cevapları bölümünde sayısal ve sözel soruları kontrol edebilecek. Peki DGS sayısal ve sözel cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, DGS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı