AÇIKLANDI | LGS 1. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı 2025: LGS nakil sonuçlarına göre lise boş kontenjanları ve taban puanlar
LGS 1. nakil başvuru sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. 2025 LGS kapsamında istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler ilk nakil başvurularını 4-6 Ağustos tarihlerinde yapmıştı. Nakil sonuçları ise 8 Ağustos günü www.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler liselerde kalan boş kontenjan sayısı ve taban puanlarına çevrildi. Öte yandan ikinci nakil başvuru süreci de başladı. Peki, LGS 1. nakil başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, nakil sorgulama ekranı, boş kontenjanlar ve taban puanları.
2025 LGS yerleştirme sürecinde heyecan 1. nakil tercih başvurularının tamamlanmasıyla yeniden yükseldi. Öğrenciler, ilk yerleştirmede arzu ettikleri okula giremeyen veya tercih değişikliği yapmak isteyen binlerce adayla birlikte 1. nakil döneminde şanslarını bir kez daha denedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 1. nakil başvuru sonuçları da açıklandı. Peki, LGS 2. nakiller ne zaman?