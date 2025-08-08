AÇIKLANDI | LGS 1. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı 2025: LGS nakil sonuçlarına göre lise boş kontenjanları ve taban puanlar

LGS 1. nakil başvuru sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. 2025 LGS kapsamında istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler ilk nakil başvurularını 4-6 Ağustos tarihlerinde yapmıştı. Nakil sonuçları ise 8 Ağustos günü www.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler liselerde kalan boş kontenjan sayısı ve taban puanlarına çevrildi. Öte yandan ikinci nakil başvuru süreci de başladı. Peki, LGS 1. nakil başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, nakil sorgulama ekranı, boş kontenjanlar ve taban puanları.

2025 LGS yerleştirme sürecinde heyecan 1. nakil tercih başvurularının tamamlanmasıyla yeniden yükseldi. Öğrenciler, ilk yerleştirmede arzu ettikleri okula giremeyen veya tercih değişikliği yapmak isteyen binlerce adayla birlikte 1. nakil döneminde şanslarını bir kez daha denedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 1. nakil başvuru sonuçları da açıklandı. Peki, LGS 2. nakiller ne zaman?

LGS 1. NAKİL BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

2025 LGS kapsamında merkezi yerleştirmeye dahil okullar için 1. nakil tercih başvuruları, MEB’in yayınladığı takvime göre 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. Bu süreçte öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih yapabildi. Ayrıca yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar için de tercih hakkı sunuldu.

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB'in takvimine göre LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos 2025 Cuma günü ilan edildi.

NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI

LGS NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS 1. nakil sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sonuçlara T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle erişebilecek.

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE LİSE TABAN PUANLARI 2025

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 8 Ağustos 2025 tarihli 1. Yerleştirmeye Esas Nakil sonuçları doğrultusunda güncel taban puan ve boş kontenjan listeleri yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) duyurusuna göre, Anadolu liseleri, fen liseleri, imam hatip liseleri ve sosyal bilimler liselerinde boş kontenjan sayısı oldukça sınırlı kaldı. 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, okulların yeni taban puanları ve mevcut kontenjan durumu resmi olarak güncellenerek kamuoyuyla paylaşıldı.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

8 Ağustos'ta tamamlanacak ilk nakil döneminin ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru dönemi ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025’te açıklanacak.

İkinci nakil süreci sonrasında 5-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

