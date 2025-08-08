AÇIKLANDI | LGS 1. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı 2025: LGS nakil sonuçlarına göre lise boş kontenjanları ve taban puanlar

LGS 1. NAKİL BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

2025 LGS kapsamında merkezi yerleştirmeye dahil okullar için 1. nakil tercih başvuruları, MEB’in yayınladığı takvime göre 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. Bu süreçte öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih yapabildi. Ayrıca yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar için de tercih hakkı sunuldu.