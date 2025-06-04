AÇIKLANDI | LGS sınav giriş yerleri e-okul.meb.gov.tr 2025 ekranı: LGS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?

Liselere Geçiş Sistemi (2025-LGS) sınavı için geri sayım sürerken, öğrenciler ve veliler sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. LGS sınav giriş yerleri, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu. Yayımlanan sınav giriş belgeleriyle birlikte öğrenciler, sınava nerede gireceklerini, salon ve sıra numaralarını öğrenebilecekler. Peki, 2025 LGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2025 LGS sınavı e-Okul giriş belgesi sorgulama ekranı.

AÇIKLANDI | LGS sınav giriş yerleri e-okul.meb.gov.tr 2025 ekranı: LGS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? - 1

2025 LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, güzel bir lisede okuma hayaliyle LGS sınavına katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavı bu yıl da öğrencileri zorlayacak. Sınava iyi hazırlanan öğrenciler, yüksek puan alabilmek için LGS'de ter dökecek. Sınav öncesinde sınav giriş yerleri erişime açıldı. Peki, 2025 LGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2025 LGS sınavı e-Okul giriş belgesi sorgulama ekranı.

EĞİTİM HABERLERİ

AÇIKLANDI | LGS sınav giriş yerleri e-okul.meb.gov.tr 2025 ekranı: LGS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? - 2

2025 LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul'dan saat 10.00'da ilan edildi. 

MEB, 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

AÇIKLANDI | LGS sınav giriş yerleri e-okul.meb.gov.tr 2025 ekranı: LGS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? - 3

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Okul müdürlükleri tarafından mühürlenip öğrencilere teslim edilecek belgelerde; öğrencinin sınava gireceği okul, salon, sıra numarası ve diğer önemli bilgiler yer alacak. Sınav günü bu belge ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi de bulundurulması zorunlu olacak.

E-OKUL LGS GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AÇIKLANDI | LGS sınav giriş yerleri e-okul.meb.gov.tr 2025 ekranı: LGS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? - 4

2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan sınav takvimine göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturumda sözel alan (Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü, İngilizce), ikinci oturumda ise sayısal alan (matematik ve fen bilimleri) soruları yer alacak.

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