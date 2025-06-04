AÇIKLANDI | LGS sınav giriş yerleri e-okul.meb.gov.tr 2025 ekranı: LGS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Okul müdürlükleri tarafından mühürlenip öğrencilere teslim edilecek belgelerde; öğrencinin sınava gireceği okul, salon, sıra numarası ve diğer önemli bilgiler yer alacak. Sınav günü bu belge ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi de bulundurulması zorunlu olacak.



E-OKUL LGS GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI