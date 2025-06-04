AÇIKLANDI | LGS sınav giriş yerleri e-okul.meb.gov.tr 2025 sorgulama ekranı: MEB LGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
Liselere Geçiş Sistemi (2025-LGS) sınavı için geri sayım sürerken, öğrenciler ve veliler sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. LGS sınav giriş yerleri, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu. Yayımlanan sınav giriş belgeleriyle birlikte öğrenciler, sınava nerede gireceklerini, salon ve sıra numaralarını öğrenebilecekler. Peki, 2025 LGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2025 LGS sınavı e-Okul giriş belgesi sorgulama ekranı.
2025 LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, güzel bir lisede okuma hayaliyle LGS sınavına katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavı bu yıl da öğrencileri zorlayacak. Sınava iyi hazırlanan öğrenciler, yüksek puan alabilmek için LGS'de ter dökecek. Sınav öncesinde sınav giriş yerleri erişime açıldı. Peki, 2025 LGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2025 LGS sınavı e-Okul giriş belgesi sorgulama ekranı.