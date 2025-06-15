AÇIKLANDI: LGS sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB LGS sözel-sayısal cevap anahtarı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı soruları ve cevap anahtarı son dakika erişime açıldı. Sınava katılan yüz binlerce öğrenci, sözel ve sayısal olarak A-B soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntüleyebiliyor. LGS soru ve cevap anahtarı meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek. Bakanlık tarafından erişime açılan cevap kitapçığı ekranında 8. sınıf öğrencileri, sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebiliyor. Cevap kitapçıklarıyla birlikte adayların puan hesaplamaları başladı. Peki LGS soruları ve cevapları 2025 nasıl sorgulanır? İşte, MEB LGS sözel ve sayısal soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.

AÇIKLANDI: LGS sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB LGS sözel-sayısal cevap anahtarı - 1

2025 LGS soru ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün düzenlenen merkezi sınavın ardından yayımlandı. LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'ta başladı ve 75 dakika sürdü. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı ve 12.50'de tamamlandı. Sözel ve sayısal sınavlarının tamamlanmasının ardından ise gözler LGS soru ve cevap anahtarına çevrilmişti. İşte MEB tarafından yayımlanan LGS sözel-sayısal soruları ve cevap anahtarı ekranı.

EĞİTİM HABERLERİ

AÇIKLANDI: LGS sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB LGS sözel-sayısal cevap anahtarı - 2

2025 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS cevap anahtarları, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı.

Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS soru ve cevap anahtarı ise saat 14.07 itibarıyla erişime açıldı. Öğrenciler meb.gov.tr adresinden sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyebilecek.

LGS SAYISAL VE SÖZEL OTURUM SINAV YORUMLARI

AÇIKLANDI: LGS sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB LGS sözel-sayısal cevap anahtarı - 3

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" adresinden yayımlanacak.

LGS 2025 SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI

LGS 2025 SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI

AÇIKLANDI: LGS sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB LGS sözel-sayısal cevap anahtarı - 4

2025 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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