AÇIKLANDI: LGS sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB LGS sözel-sayısal cevap anahtarı

2025 LGS soru ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün düzenlenen merkezi sınavın ardından yayımlandı. LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'ta başladı ve 75 dakika sürdü. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı ve 12.50'de tamamlandı. Sözel ve sayısal sınavlarının tamamlanmasının ardından ise gözler LGS soru ve cevap anahtarına çevrilmişti. İşte MEB tarafından yayımlanan LGS sözel-sayısal soruları ve cevap anahtarı ekranı.