AÇIKLANDI: LGS sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB LGS sözel-sayısal cevap anahtarı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı soruları ve cevap anahtarı son dakika erişime açıldı. Sınava katılan yüz binlerce öğrenci, sözel ve sayısal olarak A-B soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntüleyebiliyor. LGS soru ve cevap anahtarı meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek. Bakanlık tarafından erişime açılan cevap kitapçığı ekranında 8. sınıf öğrencileri, sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebiliyor. Cevap kitapçıklarıyla birlikte adayların puan hesaplamaları başladı. Peki LGS soruları ve cevapları 2025 nasıl sorgulanır? İşte, MEB LGS sözel ve sayısal soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.
2025 LGS soru ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün düzenlenen merkezi sınavın ardından yayımlandı. LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'ta başladı ve 75 dakika sürdü. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı ve 12.50'de tamamlandı. Sözel ve sayısal sınavlarının tamamlanmasının ardından ise gözler LGS soru ve cevap anahtarına çevrilmişti. İşte MEB tarafından yayımlanan LGS sözel-sayısal soruları ve cevap anahtarı ekranı.