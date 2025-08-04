AÇIKLANDI | LGS tercih sonuçları 2025 MEB sorgulama ekranı: LGS yerleştirme sonuçlarına göre boş kontenjanlar ve lise taban puanları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen sonuçlara MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilecek. Tercih sürecinin ardından öğrenciler, hangi liseye yerleştiklerini öğrenmenin yanı sıra boş kontenjanlar ve taban puanlara da ulaşabiliyor. MEB’in sonuç ekranı üzerinden öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek hangi okula yerleştiklerini öğrenebilecek. Bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise 1. nakil başvuru süreci başlayacak. İşte 2025 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranıyla güncel boş kontenjanlar ve lise taban puanları.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS tercih sonuçlarını açıkladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan tercihler doğrultusunda öğrencilerin hangi okula yerleştirildiği belli oldu. Yerleştirme sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden ve e-Okul sistemi aracılığıyla sorgulanabiliyor. LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme sürecinde hangi liseye yerleştiğini öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Peki 2025 LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?