AÇIKLANDI | MEB Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr 2025 ekranı: İOKBS sınav sonuçlarıyla burs almaya hak kazanan adaylar

Bursluluk sınav sonuçları için gözler meb.gov.tr ekranına çevrilmişti. Bursluluk sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle birlikte öğrenebilecek. Sınav sonuçları ekranında “Burs kazandınız” ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz burslardan yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan’da düzenlenen sınavlarda İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri katılım sağladı. Burs almaya hak kazanan adaylara bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca burs ödemesi yapılacak. Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görürken adaylar “ İOKBS sınav sonuçları 2025 açıklandı mı?” sorusuna cevap arıyordu. İşte, Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı ve burs almaya hak kazanan adaylar.

AÇIKLANDI | MEB Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr 2025 ekranı: İOKBS sınav sonuçlarıyla burs almaya hak kazanan adaylar - 1

2025 bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sorgu adresi üzerinden açıklandı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılımıyla yapılan bursluluk sınavının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. İşte 2025 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve burs almaya hak kazanan adaylar.

EĞİTİM HABERLERİ

AÇIKLANDI | MEB Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr 2025 ekranı: İOKBS sınav sonuçlarıyla burs almaya hak kazanan adaylar - 2

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2025-İOKBS) sonuçları ilan edildi.

Bursluluk sınavı sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü erişime açıldı. Sınav sonuçlarına saat 10.19'dan itibaren erişim sağlanabilecek.

AÇIKLANDI | MEB Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr 2025 ekranı: İOKBS sınav sonuçlarıyla burs almaya hak kazanan adaylar - 3

2025 İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

Bursluluk sınav sonuçları ekranına adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapacak.

Sonuç ekranında adayların toplam elde ettikleri puan ve sonuçlar yer alacak. “Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs alabilirken “Kazanamadı” sonucuyla karşılaşanlar ise burs hakkı elde edemeyecek.

2025 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AÇIKLANDI | MEB Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr 2025 ekranı: İOKBS sınav sonuçlarıyla burs almaya hak kazanan adaylar - 4

BOŞ KALAN KONTENJANLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Kontenjan dağılımında yer alan (a) ve (c) bentlerindeki kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.

(b) bendinde belirtilen %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

AÇIKLANDI | MEB Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr 2025 ekranı: İOKBS sınav sonuçlarıyla burs almaya hak kazanan adaylar - 5

İLK BURS ÖDEMESİ EKİM AYINDA

Bursluluk sınavı sonuçları erişime açıldıktan sonra burs hakkı elde eden öğrenciler belli olacak.

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.

AÇIKLANDI | MEB Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr 2025 ekranı: İOKBS sınav sonuçlarıyla burs almaya hak kazanan adaylar - 6

Bir eğitim öğretim yılında burs ödemeleri toplam 12 ay boyunca öğrenci adına açılan hesaplara aktarılıyor. Yaz tatili, ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde de burs ödemeleri devam ediyor.

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