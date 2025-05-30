AÇIKLANDI | MEB Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr 2025 ekranı: İOKBS sınav sonuçlarıyla burs almaya hak kazanan adaylar

BOŞ KALAN KONTENJANLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Kontenjan dağılımında yer alan (a) ve (c) bentlerindeki kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.



(b) bendinde belirtilen %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.