AÇIKLANDI | MEB Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr 2025 ekranı: İOKBS sınav sonuçlarıyla burs almaya hak kazanan adaylar
Bursluluk sınav sonuçları için gözler meb.gov.tr ekranına çevrilmişti. Bursluluk sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle birlikte öğrenebilecek. Sınav sonuçları ekranında “Burs kazandınız” ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz burslardan yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan’da düzenlenen sınavlarda İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri katılım sağladı. Burs almaya hak kazanan adaylara bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca burs ödemesi yapılacak. Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görürken adaylar “ İOKBS sınav sonuçları 2025 açıklandı mı?” sorusuna cevap arıyordu. İşte, Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı ve burs almaya hak kazanan adaylar.
2025 bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sorgu adresi üzerinden açıklandı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılımıyla yapılan bursluluk sınavının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. İşte 2025 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve burs almaya hak kazanan adaylar.