AÇIKLANDI | YKS sonuçları sorgulama ekranı 2025: osym.gov.tr üniversite sınavı (YKS) sonuçları tıkla sorgula
YKS sonuçları için gözler osym.gov.tr ekranına çevrilmişti. YKS üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte öğrenebilecek. Normal şartlarda 22 Temmuz tarihinde açıklanması planlanan YKS sonuçları 19 Temmuz'da erişime açıldı. TYT, AYT sonuçlarıyla birlikte adaylar sözel ve sayısal puanlarını hesaplayabilecek ve tercih dönemi öncesinde başarı sıralamalarına göre tercih edecekleri okulları belirleyecek. İşte, 2025 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve adayların sözel, sayısal puanları ve başarı sıralamaları.
YKS sınav sonuçları için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi ve sınav sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama adresi üzerinden erişime açıldı. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen yaklaşık 2.5 milyon aday sınavlara katılmıştı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler için tercih süreci kısa bir zaman sonra başlayacak. Adaylar başarı sıralamaları, üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları dikkate alarak tercih listesini yapacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türlerinden sonuçları yer alacak. Ayrıca adayların katıldıkları oturumlardan doğru-yanlış cevap sayıları, başarı sıralamaları ile birlikte yerleştirm puanı hesaplanmış hali sonuç ekranında bulunuyor. Peki, 2025 YKS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve adayların sözel, sayısal puanları ve başarı sıralamaları.