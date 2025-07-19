AÇIKLANDI | YKS sonuçları sorgulama ekranı 2025: osym.gov.tr üniversite sınavı (YKS) sonuçları tıkla sorgula

YKS sınav sonuçları için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi ve sınav sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama adresi üzerinden erişime açıldı. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen yaklaşık 2.5 milyon aday sınavlara katılmıştı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler için tercih süreci kısa bir zaman sonra başlayacak. Adaylar başarı sıralamaları, üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları dikkate alarak tercih listesini yapacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türlerinden sonuçları yer alacak. Ayrıca adayların katıldıkları oturumlardan doğru-yanlış cevap sayıları, başarı sıralamaları ile birlikte yerleştirm puanı hesaplanmış hali sonuç ekranında bulunuyor. Peki, 2025 YKS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve adayların sözel, sayısal puanları ve başarı sıralamaları.