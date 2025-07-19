AÇIKLANDI | YKS sonuçları sorgulama ekranı 2025: osym.gov.tr üniversite sınavı (YKS) sonuçları tıkla sorgula

YKS sonuçları için gözler osym.gov.tr ekranına çevrilmişti. YKS üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte öğrenebilecek. Normal şartlarda 22 Temmuz tarihinde açıklanması planlanan YKS sonuçları 19 Temmuz'da erişime açıldı. TYT, AYT sonuçlarıyla birlikte adaylar sözel ve sayısal puanlarını hesaplayabilecek ve tercih dönemi öncesinde başarı sıralamalarına göre tercih edecekleri okulları belirleyecek. İşte, 2025 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve adayların sözel, sayısal puanları ve başarı sıralamaları.

AÇIKLANDI | YKS sonuçları sorgulama ekranı 2025: osym.gov.tr üniversite sınavı (YKS) sonuçları tıkla sorgula - 1

YKS sınav sonuçları için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi ve sınav sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama adresi üzerinden erişime açıldı. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen yaklaşık 2.5 milyon aday sınavlara katılmıştı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler için tercih süreci kısa bir zaman sonra başlayacak. Adaylar başarı sıralamaları, üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları dikkate alarak tercih listesini yapacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türlerinden sonuçları yer alacak. Ayrıca adayların katıldıkları oturumlardan doğru-yanlış cevap sayıları, başarı sıralamaları ile birlikte yerleştirm puanı hesaplanmış hali sonuç ekranında bulunuyor. Peki, 2025 YKS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve adayların sözel, sayısal puanları ve başarı sıralamaları.

EĞİTİM HABERLERİ

AÇIKLANDI | YKS sonuçları sorgulama ekranı 2025: osym.gov.tr üniversite sınavı (YKS) sonuçları tıkla sorgula - 2

2025 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı.

AÇIKLANDI | YKS sonuçları sorgulama ekranı 2025: osym.gov.tr üniversite sınavı (YKS) sonuçları tıkla sorgula - 3

YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025

Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 06.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AÇIKLANDI | YKS sonuçları sorgulama ekranı 2025: osym.gov.tr üniversite sınavı (YKS) sonuçları tıkla sorgula - 4

YKS SONUÇLARIYLA NELER BELLİ OLACAK?

YKS sınav sonuçları ekranında adayların sınav puanlarının yanı sıra OBP başarı puanı ile hesaplanan yerleştirme puanları bulunacak. Yerleştirme puanlarına göre adayların sıralamaları farklılık gösterecek.

AÇIKLANDI | YKS sonuçları sorgulama ekranı 2025: osym.gov.tr üniversite sınavı (YKS) sonuçları tıkla sorgula - 5

YKS sınav sonuçları sorgulama ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları yer alacak. Adaylar Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını da sınav sonuçlarıyla birlikte öğrenebilecek.

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