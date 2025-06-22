AÇIKLANDI: YKS soruları ve cevap anahtarı 2025: TYT, AYT ve YDT cevap kitapçığı görüntüle
YKS soruları ve cevapları 2025 son dakika açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 22 Haziran'da tamamlandı. Son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) bugün gerçekleştirildi. Adayların merakla beklediği YKS cevap anahtarı ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar YKS soruları ve cevap anahtarı bölümünde sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını A,B,C, D ve E şıkkı şeklinde görüntüleyebilir. İşte YKS TYT, AYT ve YDT cevap anahtarı sorgulama ekranı
2025 YKS soru ve cevap anahtarı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün düzenlenen AYT sınavının ardından gündeme geldi. YKS sınavının ilk oturumu olan TYT dün saat 10.15'te başladı ve 165 dakika sürdü. İkinci oturum olan AYT ise bugün saat 10.15'te başladı ve 13.15'te tamamlancı. Son oturum olan YDT ise 15.45 başlayıp, 17.45'te sona erdi. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru soruldu. Sözel ve sayısal konulu sınavın tamamlanmasının ardından ise gözler YKS (TYT-AYT) soru ve cevap anahtarına çevrildi.