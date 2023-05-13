Açıköğretim (AÖF) final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi'nden tarih açıklaması

2023 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.



Buna göre; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.