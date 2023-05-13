Açıköğretim (AÖF) final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi'nden tarih açıklaması

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, AÖF final sınavı tarihlerini sorgulamaya başladı. Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklama sonrasında, 2023 AÖF bahar dönemi final sınavı takvimi belli oldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?

Açıköğretim (AÖF) final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi'nden tarih açıklaması - 1

2023 AÖF bahar dönemi final sınavları için tarih tarih araştırmaları sürüyor. Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, final sınavlarından güzel bir sonuç almak için hazırlıklarına devam ederken bir yandan da sınavın net tarihini öğrenmek istiyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

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Açıköğretim (AÖF) final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi'nden tarih açıklaması - 2

2023 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

Açıköğretim (AÖF) final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi'nden tarih açıklaması - 3

ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

Açıköğretim (AÖF) final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi'nden tarih açıklaması - 4

AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. 

Açıköğretim (AÖF) final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi'nden tarih açıklaması - 5

DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.

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