Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek? AÖF 2. üniversite kayıt takvimi
Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme fakültelerine 2024-2025 dönemi "ikinci üniversite" internet başvuru ve kayıt işlemleri için takvim belli oldu. Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim veren fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?
AÜ Açıköğretim Sistemi, 2002 yılından itibaren sınavsız ikinci üniversite hayalleri olanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkanı tanıyor. Uygulama kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.