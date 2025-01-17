Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 2025: AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak açıköğretim öğrencileri tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025 AÖF sınav takvimiyle birlikte, bu seneki AÖF final sınavı tarihleri belli oldu. Güz dönemi AÖF final sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav süresini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 2025: AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? - 1

2024-2025 AÖF güz dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı, AÖF öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Güz dönemi final sınavlarının ardından sona erecek olan 1. dönem sonrasında öğrenciler tatile çıkacak. Gözler şimdi AÖF final sınavı tarihlerine çevrildi. Peki, 2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

EĞİTİM HABERLERİ

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 2025: AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? - 2

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024-2025 eğitim öğretim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre, final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 2025: AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? - 3

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 2025: AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? - 4

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile sınav belgelerin erişime açıldığı bildirildi.

AÖF sınav belgeleri, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci e-posta/TC no ve şifreleri ile görüntülenebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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