Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 2025: AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile sınav belgelerin erişime açıldığı bildirildi.



AÖF sınav belgeleri, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci e-posta/TC no ve şifreleri ile görüntülenebilecek.



AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI