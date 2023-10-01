Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? (2023-2024 AÖF kayıt yenileme takvimi)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerine, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri üzerinden devam eden binlerce öğrenci, yeni akademik yılda kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2023-2024 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? (2023-2024 AÖF kayıt yenileme takvimi) - 1

2023-2024 AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarih araştırmaları başladı. Anadolu Üniversite tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim yılı kayıt takvimi sonrasında, kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? (2023-2024 AÖF kayıt yenileme takvimi) - 2

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri, 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? (2023-2024 AÖF kayıt yenileme takvimi) - 3

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT TARİHLERİ

- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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