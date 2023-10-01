Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? (2023-2024 AÖF kayıt yenileme takvimi)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerine, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri üzerinden devam eden binlerce öğrenci, yeni akademik yılda kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2023-2024 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?
2023-2024 AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarih araştırmaları başladı. Anadolu Üniversite tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim yılı kayıt takvimi sonrasında, kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?