Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? (2023-2024 AÖF kayıt yenileme takvimi)

2023-2024 AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarih araştırmaları başladı. Anadolu Üniversite tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim yılı kayıt takvimi sonrasında, kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?