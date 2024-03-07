Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2024 AÖF vize sınavları)

2023-2024 AÖF bahar dönemi vize sınavları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler, AÖF bahar dönemi vize sınavları için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşan bahar dönemi vize sınavları öncesinde ise AÖF sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.