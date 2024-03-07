Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2024 AÖF vize sınavları)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi üzerinden lisans ve önlisans eğitimlerine devam eden öğrenciler, 2023-2024 yılı AÖF bahar dönemi vize sınavlarını bekliyor. Yayımlanan AÖF bahar dönemi takvimi sonrasında vize sınavları için tarihler belli olurken, gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 AÖF vize sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2024 AÖF vize sınavları) - 1

2023-2024 AÖF bahar dönemi vize sınavları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler, AÖF bahar dönemi vize sınavları için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşan bahar dönemi vize sınavları öncesinde ise AÖF sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

EĞİTİM HABERLERİ

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2024 AÖF vize sınavları) - 2

2024 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

Final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde organize edilecek.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2024 AÖF vize sınavları) - 3

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

Sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2024 AÖF vize sınavları) - 4

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

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