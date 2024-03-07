Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2024 AÖF vize sınavları)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi üzerinden lisans ve önlisans eğitimlerine devam eden öğrenciler, 2023-2024 yılı AÖF bahar dönemi vize sınavlarını bekliyor. Yayımlanan AÖF bahar dönemi takvimi sonrasında vize sınavları için tarihler belli olurken, gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 AÖF vize sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
2023-2024 AÖF bahar dönemi vize sınavları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler, AÖF bahar dönemi vize sınavları için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşan bahar dönemi vize sınavları öncesinde ise AÖF sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.