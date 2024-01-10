Açıköğretim final sınav takvimi: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları geride kaldı. Şimdi ise dönem sonu sınavları olarak bilinen finallerin tarihi araştırma konusu oldu. AÖF vize sınavlarının tamamlanması ve sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler final sınavlarına çevrildi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?
2023-2024 eğitim öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz yarıyılı ara sınavları, 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Ara sınav olarak da bilinen vize oturumlarının geride kalması ile şimdi de dönem sonu yani final sınavlarının tarihi adayların gündeminde yer alıyor. İşte, AÖF final oturumuna dair bilgiler...