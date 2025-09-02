Açıköğretim kayıt tarihleri ve ücretleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, ATA AÖF, AUZEF üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Açıköğretim fakültelerini YKS ile tercih eden öğrenciler, kayıt işlemlerine başladı. Yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerine yerleşen öğrenciler için kayıtlar 1 Eylül'de başladı. Açıköğretimde ön lisans veya lisans bölümlerinde eğitim görecekler, kayıtlarını e-devlet'ten yapacak. İşte, açıköğretim kayıt ücretleri...

Açıköğretim kayıt tarihleri ve ücretleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, ATA AÖF, AUZEF üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? - 1

Üniversitelere kayıtlar başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF ve Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ön lisans ve lisans bölümlerine yerleşenlerin kayıtları 1 Eylül'de başladı. Öğrenciler, kayıtlarını tamamlayabilmek için materyal ücretlerini üniversitelerin belirttiği bankalara ödemeliler. AÖF kayıt detayları...

EĞİTİM HABERLERİ

Açıköğretim kayıt tarihleri ve ücretleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, ATA AÖF, AUZEF üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? - 2

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine, 2025 YKS puanı ile yerleşen öğrenciler 1-5 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yapabilecek. Kayıtlar, aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt bağlantısına tıklayarak e-Devlet şifresi yapılır. Ardından kayıt türü tercih edilerek işlem gerçekleştirilir.

Adaylar kayıt aşamasında istenilen kayıt ücretini Ziraat Bankası'ndan ödemeliler. İşte, kayıt ücretleri:

Açıköğretim kayıt tarihleri ve ücretleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, ATA AÖF, AUZEF üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? - 3

Ön lisans

Acil Durum ve Afet Yönetimi: ₺3.535,00

Aşçılık: ₺3.385,00

Bankacılık ve Sigortacılık: ₺3.010,00

Bilgisayar Programcılığı: ₺3.385,00

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: ₺2.900,00

Coğrafi Bilgi Sistemleri: ₺3.385,00

Dış Ticaret: ₺2.900,00

Emlak Yönetimi: ₺3.010,00

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon: ₺3.535,00

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: ₺3.275,00

Halkla İlişkiler ve Tanıtım: ₺3.010,00

İlahiyat: ₺3.010,00

İnsan Kaynakları Yönetimi: ₺3.010,00

İşletme Yönetimi: ₺3.010,00

İş Sağlığı ve Güvenliği: ₺3.385,00

Kültürel Miras ve Turizm: ₺2.900,00

Lojistik: ₺3.010,00

Marka İletişimi: ₺3.275,00

Medya ve İletişim: ₺3.275,00

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: ₺3.010,00

Sağlık Kurumları İşletmeciliği: ₺3.385,00

Sosyal Hizmetler: ₺3.010,00

Sosyal Medya Yöneticiliği: ₺2.900,00

Tarım Teknolojisi: ₺3.385,00

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: ₺3.010,00

Turizm ve Otel İşletmeciliği: ₺3.375,00

Yaşlı Bakımı: ₺3.385,00

Web Tasarımı ve Kodlama: ₺3.385,00

Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: ₺3.010,00

Felsefe: ₺3.120,00

Görsel İletişim Tasarımı: ₺4.300,00

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık: ₺3.010,00

Havacılık Yönetimi: ₺3.010,00

İktisat: ₺3.010,00

İktisat (İngilizce): ₺4.960,00

İşletme: ₺3.010,00

İşletme (İngilizce): ₺4.960,00

Maliye: ₺3.010,00

Sağlık Yönetimi: ₺3.010,00

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: ₺3.010,00

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce): ₺4.800,00

Sosyoloji: ₺3.120,00

Tarih: ₺3.120,00

Türk Dili ve Edebiyatı: ₺3.120,00

Uluslararası İlişkiler: ₺3.010,00

Uluslararası İlişkiler (İngilizce): ₺4.960,00

Uluslararası Ticaret ve Lojistik: ₺3.010,00

Yönetim Bilişim Sistemleri: ₺3.010,00

Açıköğretim kayıt tarihleri ve ücretleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, ATA AÖF, AUZEF üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? - 4

AUZEF KAYIT TARİHLERİ 

Öğrenciler AKSİS üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla hesap oluşturarak işleme başlayabilir. Ardından referans numarası ile Halkbank şube ve ATM'lerinde, AKSİS'ten ödemeler yapılır.

Liseden 2008 yılından önce mezun olan ve henüz lise mezuniyeti bulunmayan adaylar istenilen belgeleri fakülteye kargolamalılar.

AKSİS üzerinden “Özlük Bilgileri” kategorisinde, “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü” alanında kayıt bilgisi ''Kayıt yenilenmedi'' olmalı. Ders seçim işlemi fakülte tarafından otomatik yapıldıktan sonra ''Devamlı öğrenci'' olarak güncellenecek.

Açıköğretim kayıt tarihleri ve ücretleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, ATA AÖF, AUZEF üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? - 5

Lisans

COĞRAFYA 3600
FELSEFE 3600
İKTİSAT 3600
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3600
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600
İŞLETME 3600
REKREASYON 3600
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3600
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 3600
SOSYOLOJİ 3600
TARİH 3600
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK 4100
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 3600
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 4100

Ön Lisans

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 4100
E-TİCARET VE PAZARLAMA 4100
GRAFİK TASARIMI 4100
İLAHİYAT 4100
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600
İŞLETME YÖNETİMİ 4100
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 2600
MARKA İLETİŞİMİ 3600
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 3600
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 3600
SOSYAL HİZMETLER 4100
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 3600
YAŞLI BAKIMI 2600
WEB TASARIMI VE KODLAMA 4100

Açıköğretim kayıt tarihleri ve ücretleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, ATA AÖF, AUZEF üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? - 6

ATA AÖF KAYITLARI

Atatürk Üniversitesi açıköğretim kayıtları da 1-5 Eylül tarihleri arasında olacak. Kayıtlar “e-Devlet”, “Online Kayıt Sistemi (OKS)” ya da fakülteden doğrudan yapılabiliyor.

e-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler, materyal ücretini ders kayıt tarihlerinde ödeyeceğinden, evrak göndermelerine gerek yoktur.

Kayıt ücretini; Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankası şubelerine yatırılabildiği gibi, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kredi kartı ile online olarak da ödenebiliyor. Kayıt işlemi sonrasında öğrenciler, “Kayıt Bilgi Formu” çıktısı ile “Mezuniyet Belgesinin” aslı gibidir onaylı bir nüshasını kargo yolu ile fakülteye göndermeliler.

Açıköğretim kayıt tarihleri ve ücretleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, ATA AÖF, AUZEF üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? - 7

Ön Lisans

Acil Durum ve Afet Yönetimi 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Adalet 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Bankacılık ve Sigortacılık 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Bilgi Yönetimi 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Bilgisayar Programcılığı 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Çağrı Merkezi Hizmetleri 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Çocuk Gelişimi 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Dış Ticaret 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Emlak Yönetimi 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
E-Ticaret ve Pazarlama 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
İslami İlimler (İlahiyat) 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
İş Sağlığı ve Güvenliği 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
İşletme Yönetimi 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Laborant ve Veteriner Sağlık 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Lojistik 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Özel Güvenlik ve Koruma 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Radyo ve Televizyon Programcılığı 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Reklamcılık 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Sosyal Hizmetler 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Spor Yöneticiliği 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Yeni Medya ve Gazetecilik 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Yerel Yönetimler 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Web Tasarımı ve Kodlama 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5

Lisans

Çocuk Gelişimi 5600 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Egzersiz ve Spor Bilimleri 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Grafik Sanatlar 4700 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
İşletme 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Kamu Yönetimi 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Reklamcılık 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Rekreasyon 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Sağlık Yönetimi 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Sosyal Hizmet 5600 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Sosyoloji 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Tarih 3500 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Tekstil ve Moda Tasarımı 5600 Katkı Payı Ücreti: 199,5

Sağlıkta Lisans Tamamlama
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 5600 Katkı Payı Ücreti: 199,5
İş Sağlığı ve Güvenliği 5600 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Sağlık Yönetimi 5600 Katkı Payı Ücreti: 199,5
Sosyal Hizmet 5600 Katkı Payı Ücreti: 199,5

DAHA FAZLA GÖSTER