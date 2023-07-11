Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri açıklandı: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı yapılacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri açıklandı. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyuruldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı yapılacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt süreci ardından gözler sınav tarihlerine çevrilmişti. AÖL 3. dönem sınav tarihleriyle ilgili açıklama geldi. "2022-3 DÖNEMİ ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) SINAV" duyurusuyla tarihler paylaşıldı.