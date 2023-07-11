Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri açıklandı: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı yapılacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri açıklandı. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyuruldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı yapılacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri açıklandı: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı yapılacak? - 1

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt süreci ardından gözler sınav tarihlerine çevrilmişti. AÖL 3. dönem sınav tarihleriyle ilgili açıklama geldi. "2022-3 DÖNEMİ ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) SINAV" duyurusuyla tarihler paylaşıldı.

EĞİTİM HABERLERİ

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri açıklandı: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı yapılacak? - 2

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 28 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri açıklandı: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı yapılacak? - 3

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER;

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 18 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak. 

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri açıklandı: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı yapılacak? - 4

AÖL ÇEVRİM İÇİ SINAVA KATILIM HAKKINDA

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklar.

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