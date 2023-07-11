Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri açıklandı: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 28 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.