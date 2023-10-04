Açıköğretim Lisesi (AÖL) 4. dönem ek sınavları ne zaman? (MEB AÖL 2022/4 ek sınav kılavuzu)

EK SINAV İÇİN KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Ek sınava katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmıştır.



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Ek sınava katılma hakkı olup 2023-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları veya YÖS sınavı sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleştiğini belgelendirenlerin de başvurması halinde kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.



Bu durumdaki öğrenciler ek sınava katılabilmek için 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğrenim kurumuna yerleştiğine dair belge ile iletişim adresini (telefon numarası gerekli) Açık Öğretim Lisesinin kurumsal aciklise@meb.gov.tr adresine mail göndermesi gerekmektedir.



Ceza infaz kurumlarında olup ek sınava girme hakkı bulunan öğrenciler ise cezaevi kurum öğretmeni aracılığı ile Açık Öğretim Lisesinin kurumsal mail adresine belgelerini göndereceklerdir.



Ek sınava katılmak için başvuranlardan, ek sınava katılma şartını taşıyanların kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.



Sınava katılacak öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak 2022-4 ek sınavı için kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.



Kayıt yenileme işlemi yapılmış olan öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Ek sınav için kaydı yenilenen öğrencilerin 9 Ekim 2023 tarihi saat 23.59'a kadar sınava katılmaları gerekmektedir.



EK SINAV KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN