Açıköğretim sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF, ATA AÖF, AUZEF 2025-2026 sınav takvimi

Açıköğretim fakültelerinde eğitimine başlayan ya da ara sınıfta okuyan öğrenciler 2025-2026 sınav takvimini takip ediyor. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarında dersler başlıyor. AÖF öğrencileri güz dönemi ve bahar dönemi sınav tarihlerini takvimden sorguluyor. İşte, açıköğretim sınav günleri...

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nde açıköğretim öğrencisi olanlar vize, final ve bütünleme sınavlarına odaklandı. Adaylar kayıt ve kayıt yenileme süreçleri ardından derslerine başlıyor. Peki, açıköğretim sınavları ne zaman?

AÇIKÖĞRETİM DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Anadolu Üniversitesi açıköğretimde kayıt ve ek kayıtlar ardından güz dönemi dersleri 6 Ekim 2025'te başlıyor. ATA AÖF'de de dersler 6 Ekim'de başlamış olacak. 22 Eylül 2025 tarihinde AUZEF öğrencileri ile buluştu.

Güz dönemi

Ara sınav: 6-7 Aralık
Dönem sonu sınavı: 17-18 Ocka 2026

Bahar dönemi

Ara sınav: 4-5 Nisan 2026
Dönem sonu sınavı: 16-17 Mayıs 2026
Yaz Okulu sınavı: 22 Ağustos

Güz dönemi

Ara sınav (vize): 8-9 Kasım 2025
Bitirme sınavı (final): 27-28 Kasım 2025
Bütünleme sınavı: 31 Ocak - 1 Şubat 2026

Bahar dönemi

Ara sınav (vize): 25-26 Nisan 2026
Bitirme sınavı (final): 6-7 Haziran 2026
Bütünleme sınavı: 11-12 Temmuz 2026

Mezuniyet üç ders sınavı: 6 Eylül 2026

Güz dönemi

Ara sınav (vize): 22-23 Kasım 2025
Yarıyıl sonu sınavı (final):10-11 Ocak 2026
Bütünleme sınavı: 14-15 Şubat 2026

Bahar dönemi

Ara sınav (vize): 18-19 Nisan 2026
Yarıyıl sonu sınavı (final): 13-14 Haziran 2026
Bütünleme sınavı: 18-19 Temmuz 2026

Mezuniyet üç ders sınavı: 22 Ağustos 2026

