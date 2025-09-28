Açıköğretim sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF, ATA AÖF, AUZEF 2025-2026 sınav takvimi
Açıköğretim fakültelerinde eğitimine başlayan ya da ara sınıfta okuyan öğrenciler 2025-2026 sınav takvimini takip ediyor. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarında dersler başlıyor. AÖF öğrencileri güz dönemi ve bahar dönemi sınav tarihlerini takvimden sorguluyor. İşte, açıköğretim sınav günleri...
2025-2026 eğitim ve öğretim yılında Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nde açıköğretim öğrencisi olanlar vize, final ve bütünleme sınavlarına odaklandı. Adaylar kayıt ve kayıt yenileme süreçleri ardından derslerine başlıyor. Peki, açıköğretim sınavları ne zaman?