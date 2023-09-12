Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF 2023 kayıt yenileme takvimi belli oldu

Açıköğretim üniversite kayıtları geride kaldı. Şimdi ise ara sınıflardaki öğrenciler için kayıt yenileme takvimi bekleniyor. 2023-2024 eğitim yılı güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri için süreç merak konusu oldu. Gözler şimdi AÖF kayıt yenileme işleminin ne zaman başlayacağı ve sona ereceğinde. Peki 2023 AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak?

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF 2023 kayıt yenileme takvimi belli oldu - 1

Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görecek olan adaylar, AÖF kayıt yenileme işleminin tarihlerini takip ediyor. AÖF resmi internet sitesinden yapılan duyurulara göre kayıt takvimi belli oldu. İşte, yeni dönem AÖF kayıt yenileme işlemi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF 2023 kayıt yenileme takvimi belli oldu - 2

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.

AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF 2023 kayıt yenileme takvimi belli oldu - 3

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ

- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF 2023 kayıt yenileme takvimi belli oldu - 4

- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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