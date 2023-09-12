Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF 2023 kayıt yenileme takvimi belli oldu
Açıköğretim üniversite kayıtları geride kaldı. Şimdi ise ara sınıflardaki öğrenciler için kayıt yenileme takvimi bekleniyor. 2023-2024 eğitim yılı güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri için süreç merak konusu oldu. Gözler şimdi AÖF kayıt yenileme işleminin ne zaman başlayacağı ve sona ereceğinde. Peki 2023 AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak?
Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görecek olan adaylar, AÖF kayıt yenileme işleminin tarihlerini takip ediyor. AÖF resmi internet sitesinden yapılan duyurulara göre kayıt takvimi belli oldu. İşte, yeni dönem AÖF kayıt yenileme işlemi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...