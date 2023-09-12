Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF 2023 kayıt yenileme takvimi belli oldu

Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görecek olan adaylar, AÖF kayıt yenileme işleminin tarihlerini takip ediyor. AÖF resmi internet sitesinden yapılan duyurulara göre kayıt takvimi belli oldu. İşte, yeni dönem AÖF kayıt yenileme işlemi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...