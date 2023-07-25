Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Puanlarını alan binlerce aday, Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniverstiesi Açıköğretim Fakültesi'nin kayıt tarihlerine odaklandı. Ayrıca kayıt yenileme takvimi de merak konusu oldu. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı. Sonuçların açıklanması ile şimdi tercih süreci başlayacak ardından ise ÖSYM yerleştirme işlemlerini tamamlayıp üniversite kayıt sürecine geçilecek. Şimdi ise açıköğretim bölümleri kayıt ve tercih süreci gündemde. Öte yandan ara sınıflardaki öğrenciler de kayıt yenileme tarihlerine odaklandı. İşte, AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci hakkında bilgiler...