Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Puanlarını alan binlerce aday, Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniverstiesi Açıköğretim Fakültesi'nin kayıt tarihlerine odaklandı. Ayrıca kayıt yenileme takvimi de merak konusu oldu. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı. Sonuçların açıklanması ile şimdi tercih süreci başlayacak ardından ise ÖSYM yerleştirme işlemlerini tamamlayıp üniversite kayıt sürecine geçilecek. Şimdi ise açıköğretim bölümleri kayıt ve tercih süreci gündemde. Öte yandan ara sınıflardaki öğrenciler de kayıt yenileme tarihlerine odaklandı. İşte, AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci hakkında bilgiler...

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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? - 2

AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi tarafından merakla beklenen AÖF ve ATA AÖF kayıt yenileme dönemi için geri sayım başladı.

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl; 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak.

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? - 3

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

ATA AÖF kayıt yenileme takvimi henüz netlik kazanmadı.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? - 4

AÇIKÖĞRETİM İLK KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

2023 YKS üniversite kayıt sürecine dair henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi.

Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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