Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı. Sonuçların açıklanması ile şimdi tercih süreci başlayacak ardından ise ÖSYM yerleştirme işlemlerini tamamlayıp üniversite kayıt sürecine geçilecek. Şimdi ise açıköğretim bölümleri kayıt ve tercih süreci gündemde. Öte yandan ara sınıflardaki öğrenciler de kayıt yenileme tarihlerine odaklandı. İşte, AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci hakkında bilgiler...