Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ve ATA AÖF kayıt takvimi
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, açıköğretimde lisans ya da önlisans bölümlerine yerleşen adayları kayıt heyecanı sardı. Özellikle Anadolu Üniversitesi AÖF ve Atatürk Üniversitesi AÖF'e yerleşen adaylar kayıt takvimine odaklandı. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman?
Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görecek olan adaylar, AÖF kayıt tarihlerini sorguluyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtlarının ne zaman yapılacağı, Anadolu Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, 2024-2025 AÖF kayıt tarihleri...