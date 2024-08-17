Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ve ATA AÖF kayıt takvimi

ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 dönemi kayıt tarihlerini paylaştı. Yapılan açıklamada;



"YKS sonuçlarına göre Fakültemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların;



Elekronik kayıt işlemleri (E-devlet yolu ile) 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adaylarımız ise 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler." denildi.