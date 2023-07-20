Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 YKS AÖF ve ATA AÖF kayıt ve tercih sürecinde son durum
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı. Sonuçların açıklanması ile şimdi tercih süreci başlayacak ardından ise ÖSYM yerleştirme işlemlerini tamamlayıp üniversite kayıt sürecine geçilecek. Şimdi ise açıköğretim bölümleri kayıt ve tercih süreci gündemde. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Adaylar YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilir. Puanlarını alan binlerce aday, Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniverstiesi Açıköğretim Fakültesi'nin kayıt tarihlerine odaklandı. İşte, AÖF ve ATA AÖF kayıt ve tercih sürecinde son durum...