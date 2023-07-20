Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 YKS AÖF ve ATA AÖF kayıt ve tercih sürecinde son durum

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı. Sonuçların açıklanması ile şimdi tercih süreci başlayacak ardından ise ÖSYM yerleştirme işlemlerini tamamlayıp üniversite kayıt sürecine geçilecek. Şimdi ise açıköğretim bölümleri kayıt ve tercih süreci gündemde. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 YKS AÖF ve ATA AÖF kayıt ve tercih sürecinde son durum - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Adaylar YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilir. Puanlarını alan binlerce aday, Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniverstiesi Açıköğretim Fakültesi'nin kayıt tarihlerine odaklandı. İşte, AÖF ve ATA AÖF kayıt ve tercih sürecinde son durum...

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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 YKS AÖF ve ATA AÖF kayıt ve tercih sürecinde son durum - 2

AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 YKS AÖF ve ATA AÖF kayıt ve tercih sürecinde son durum - 3

ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.

Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 YKS AÖF ve ATA AÖF kayıt ve tercih sürecinde son durum - 4

AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?

2023 YKS üniversite  kayıt sürecine dair henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi.

Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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