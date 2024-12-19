Açıköğretim vize sınav sonuçları sorgulama: AÖF sonuçları açıklandı

2024-2025 eğitim öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz yarıyılı ara sınavları geride kalmıştı. Ara sınav olarak da bilinen vize oturumlarının tamamlanması ile değerlendirme işlemleri de yapıldı ve sonuçlar adayların erişimine açıldı. İşte, AÖF vize sınav sonucu sorgulama ekranı...

Açıköğretim vize sınav sonuçları sorgulama: AÖF sonuçları açıklandı - 1

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarına ait sonuçlar ilan edildi. Üç oturumda tamamlanan sınavların ardından yapılan değerlendirme işleminin sonunda öğrencilerin notları sorgulanabiliyor.

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Açıköğretim vize sınav sonuçları sorgulama: AÖF sonuçları açıklandı - 2

AÖF SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vize notlarını öğrenebilirsiniz.

Açıköğretim vize sınav sonuçları sorgulama: AÖF sonuçları açıklandı - 3

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?


2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.

Takvime göre, dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

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