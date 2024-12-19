Açıköğretim vize sınav sonuçları sorgulama: AÖF sonuçları açıklandı
2024-2025 eğitim öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz yarıyılı ara sınavları geride kalmıştı. Ara sınav olarak da bilinen vize oturumlarının tamamlanması ile değerlendirme işlemleri de yapıldı ve sonuçlar adayların erişimine açıldı. İşte, AÖF vize sınav sonucu sorgulama ekranı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarına ait sonuçlar ilan edildi. Üç oturumda tamamlanan sınavların ardından yapılan değerlendirme işleminin sonunda öğrencilerin notları sorgulanabiliyor.