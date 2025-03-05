AGS başvuru ve sınav tarihleri 2025: MEB AGS sınavı nedir, kimler katılabilir?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı; Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturum halinde düzenlenecek. Adaylara AGS kapsamında 80 soru, ÖABT kapsamında ise 50 soru sorulacak. Öğretmen adayları, ''MEB AGS ne zaman, başvurular başladı mı?'' sorularına yanıt arıyor.
MEB AGS sınavı toplamda 110 dakika süre tanınacak. Adayların yanlış cevapları doğru yanıtlarını etkileyecek. ÖABT veya YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında MEB AGS-P1 puanı esas alınacak. MEB AGS sınavı ne zaman, puan hesaplaması nasıl olacak?