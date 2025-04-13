AGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 AGS sınav ve oturum takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) başvuru takvimine yönelik araştırmalar hız kazandı. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihleri, öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Peki, AGS başvuruları ne zaman başlayacak?

AGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 AGS sınav ve oturum takvimi - 1

Öğretmen adayları bu yıl ilk kez dzüenlenecek Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) hazırlanıyor. Bu yıl öğretmen adayları KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) girerek puan alacak. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak.

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AGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 AGS sınav ve oturum takvimi - 2

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

AGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 AGS sınav ve oturum takvimi - 3

MEB AGS HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

AGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 AGS sınav ve oturum takvimi - 4

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

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