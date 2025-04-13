AGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 AGS sınav ve oturum takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) başvuru takvimine yönelik araştırmalar hız kazandı. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihleri, öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Peki, AGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Öğretmen adayları bu yıl ilk kez dzüenlenecek Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) hazırlanıyor. Bu yıl öğretmen adayları KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) girerek puan alacak. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak.