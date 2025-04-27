AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS sınavı ne zaman? 2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvurularının ne zaman başlayacağı, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez düzenlenecek olan AGS sınavı öncesinde merak ediliyor. İlk kez KPSS yerine AGS sınavına girecek ve sonuçlara göre Milli Eğitim Akademisine kabul edilecek olan öğretmen adayları, MEB tarafından yayımlanan başvuru ve sınav takvimini merak ediyor. Peki, 2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS sınavı ne zaman?

AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS sınavı ne zaman? 2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi - 1

2025 AGS başvuruları için geri sayım başladı. İki oturum olarak yapılacak olan AGS sınavında ilk oturumda 80 ikinci oturumda ise 50 soru sorulacak. Peki, AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS sınavı ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS sınavı ne zaman? 2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi - 2

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS sınavı ne zaman? 2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi - 3

MEB AGS HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

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