AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS sınavı ne zaman? 2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi
Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvurularının ne zaman başlayacağı, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez düzenlenecek olan AGS sınavı öncesinde merak ediliyor. İlk kez KPSS yerine AGS sınavına girecek ve sonuçlara göre Milli Eğitim Akademisine kabul edilecek olan öğretmen adayları, MEB tarafından yayımlanan başvuru ve sınav takvimini merak ediyor. Peki, 2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS sınavı ne zaman?
2025 AGS başvuruları için geri sayım başladı. İki oturum olarak yapılacak olan AGS sınavında ilk oturumda 80 ikinci oturumda ise 50 soru sorulacak. Peki, AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS sınavı ne zaman?