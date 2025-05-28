AGS geç başvuruları başladı: 2025 ÖSYM AGS geç başvuruları nasıl yapılır?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) geç başvuruları bugün ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan AGS sınavı için başvuru tarihlerine kaçıran adaylar, geç başvurularla birlikte başvurularını bugün itibarıyla tamamlayabilecek. AGS geç başvurularının nasıl yapılacağı ve başvuru ücreti merak ediliyor. Peki, 2025 AGS geç başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
2025 AGS geç başvuruları erişime açıldı. 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınan AGS başvurularını kaçıran öğretmen adaylar, geç başvurularla birlikte başvurularını bugün yapabilecek. Peki, AGS geç başvuruları nasıl yapılır?