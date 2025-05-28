AGS geç başvuruları başladı: 2025 ÖSYM AGS geç başvuruları nasıl yapılır?

AGS GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, geç başvurularını 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek



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