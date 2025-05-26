AGS geç başvuruları ne zaman alınacak? AGS geç başvuru ücreti ve tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS), bu yıl ilk kez düzenleniyor olması nedeniyle, öğretmen adayları için yeni bir dönem başlatıyor. Adaylar, hem Akademi Giriş Sınavı (AGS) hem de Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda değerlendirilecek. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturum halinde 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.



