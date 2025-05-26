AGS geç başvuruları ne zaman alınacak? AGS geç başvuru ücreti ve tarihi

2025 yılında ilk kez uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) için normal başvuru süreci tamamlandı. Yoğun bir ilgi gören sınav, öğretmen adayları arasında merakla beklenirken, başvuru dönemini kaçıran adaylar gözlerini bu kez geç başvuru tarihine çevirdi. Başvurusunu zamanında yapamayan adaylar, geç başvuruların hangi tarihlerde alınacağını araştırmaya başladı. Peki, AGS geç başvuruları ne zaman alınacak?

AGS geç başvuruları ne zaman alınacak? AGS geç başvuru ücreti ve tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS), bu yıl ilk kez düzenleniyor olması nedeniyle, öğretmen adayları için yeni bir dönem başlatıyor. Adaylar, hem Akademi Giriş Sınavı (AGS) hem de Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda değerlendirilecek. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturum halinde 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

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AGS geç başvuruları ne zaman alınacak? AGS geç başvuru ücreti ve tarihi - 2

Başvuru dönemini kaçıranlar için ise geç başvuru günü, resmi takvimde belirtilen tarihler doğrultusunda tek bir gün ile sınırlı olacak. Adayların bu süreci dikkatle takip etmeleri ve başvurularını belirtilen gün içerisinde tamamlamaları büyük önem taşıyor.

AGS geç başvuruları ne zaman alınacak? AGS geç başvuru ücreti ve tarihi - 3

2025 MEB AGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre MEB AGS geç başvuruları, 28 Mayıs 2025 tarihinde alınacak. AGS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

AGS geç başvuruları ne zaman alınacak? AGS geç başvuru ücreti ve tarihi - 4

AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

AGS başvuru ücreti, her bir oturum için 570,00 TL olarak belirlendmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 28 Mayıs 2025 tarihinde ödenecek.

Buna göre 2025 MEB AGS geç başvuru ücreti, her bir oturum için 855 TL olacak.

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