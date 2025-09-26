AGS ile 10 bin öğretmen atamasında son durum: 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı şöyleydi:
Adalet 1
Aile ve Tüketici Hizmetleri 1
Almanca 23
Arapça 51
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3
Beden Eğitimi 190
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64
Bilişim Teknolojileri 95
Biyoloji 27
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafya 32
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5
Denizcilik / Gemi Makineleri 6
Denizcilik / Gemi Yönetimi 8
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19
El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22
Farsça 1
Felsefe 41
Fen Bilimleri 267
Fizik 61
Gemi Yapımı / Yat İnşa 1
Gıda Teknolojisi 5
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45
Görsel Sanatlar 175
Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3
İlköğretim Matematik 162
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47
İngilizce 757
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2
Kimya / Kimya Teknolojisi 49
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13
Kuyumculuk Teknolojisi 13
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29
Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1
Matematik 117
Metal Teknolojisi 20
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18
Motorlu Araçlar Teknolojisi 51
Muhasebe ve Finansman 1
Müzik 180
Okul Öncesi 1.321
Özel Eğitim 3.087
Pazarlama ve Perakende 7
Plastik Teknolojisi 1
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1
Rehberlik 377
Rusça 9
Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58
Sağlık Bilgisi 15
Seramik ve Cam Teknolojisi 2
Sınıf Öğretmenliği 4.378
Sosyal Bilgiler 387
Tarım Teknolojileri/Tarım 1
Tarih 28
Teknoloji ve Tasarım 41
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14
Tiyatro 2
Türk Dili ve Edebiyatı 29
Türkçe 623
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18
Yiyecek İçecek Hizmetleri 119