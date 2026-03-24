AGS kayıt başvuruları ne zaman? 2026 MEB AGS kayıt takvimi belli oldu
24.03.2026 16:11
NTV - Haber Merkezi
Akademi Giriş Sınavı (AGS) kesin kayıt sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasıyla birlikte gözler kayıt başvurularının başlayacağı tarihlere çevrildi. 2026 Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'na yerleşen öğretmen adaylarının eğitim ve uygulama merkezlerine kayıt başvurularını yapacağı tarihler belli oldu.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda yer alan evraklarla birlikte yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurmaları gerekiyor. Şahsen kayıt başvurusu yapmasına engel mücbir sebebi bulunan adaylar ise noter onaylı vekâlet yoluyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
AGS KAYIT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kayıt başvuruları 25 Mart'ta başlayıp 3 Nisan 2026 saat 17.00'de sona erecek.
HAZIRLIK EĞİTİMİ NE ZAMAN?
Hazırlık eğitimi, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.