AGS kontenjanları ve branş dağılımı 2025: MEB-AGS 10 bin öğretmen ataması için geri sayım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı AGS (Akademi Giriş Sınavı) kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen ataması için hazırlıklarını sürdürüyor. Öğretmen adaylarının merakla beklediği atama sürecinde en çok araştırılan konuların başında AGS kontenjanları, branş dağılımı ve başvuru takvimi geliyor.

AGS kontenjanları ve branş dağılımı 2025: MEB-AGS 10 bin öğretmen ataması için geri sayım

MEB, 2025 yılı öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla AGS puanı üzerinden 10 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştirecek. Özellikle son yıllarda artan öğretmen ihtiyacını karşılamak için kontenjanların dengeli bir şekilde branşlara dağıtılması bekleniyor.

AGS kontenjanları ve branş dağılımı 2025: MEB-AGS 10 bin öğretmen ataması için geri sayım

Atama takviminin kısa süre içinde duyurulması, ardından da başvuru kılavuzunun yayımlanması öngörülüyor. Öğretmen adayları, kılavuzda yer alacak branş kontenjanları, başvuru şartları ve tercih süreci ile ilgili tüm detaylara ulaşabilecek.

AGS kontenjanları ve branş dağılımı 2025: MEB-AGS 10 bin öğretmen ataması için geri sayım

GÖZLER EYLÜL AYINDA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AGS 10 bin öğretmen alımının başvuru takviminin Eylül ayına kadar duyurulması bekleniyor.

Atama takvimi ile birlikte öğretmen alımına ilişkin branş dağılımı da belli olacak. Geçtiğimiz atama döneminde okul öncesi, özel eğitim, sınıf öğretmenliği ile birlikte din kültürü ve ahlak bilgisi gibi branşlara ağırlık verilmişti.

