AGS kontenjanları ve branş dağılımı 2025: MEB-AGS 10 bin öğretmen ataması için geri sayım
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı AGS (Akademi Giriş Sınavı) kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen ataması için hazırlıklarını sürdürüyor. Öğretmen adaylarının merakla beklediği atama sürecinde en çok araştırılan konuların başında AGS kontenjanları, branş dağılımı ve başvuru takvimi geliyor.
MEB, 2025 yılı öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla AGS puanı üzerinden 10 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştirecek. Özellikle son yıllarda artan öğretmen ihtiyacını karşılamak için kontenjanların dengeli bir şekilde branşlara dağıtılması bekleniyor.