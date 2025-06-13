AGS ne zaman yapılacak? AGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? MEB kılavuzu paylaştı
2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları temmuz ayında gerçekleşecek. Peki, AGS ne zaman yapılacak? AGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmen olarak istihdam edileceklerin, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarının birinden mezun ve Akademi tarafından verilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçileceğine yönelik düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeye göre, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) 13 Temmuz 2025'te uygulanacak.