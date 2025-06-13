AGS ne zaman yapılacak? AGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? MEB kılavuzu paylaştı

2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları temmuz ayında gerçekleşecek. Peki, AGS ne zaman yapılacak? AGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

AGS ne zaman yapılacak? AGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? MEB kılavuzu paylaştı - 1

10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmen olarak istihdam edileceklerin, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarının birinden mezun ve Akademi tarafından verilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçileceğine yönelik düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeye göre, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) 13 Temmuz 2025'te uygulanacak.

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AGS ne zaman yapılacak? AGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? MEB kılavuzu paylaştı - 2

AGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani yaklaşık 3 Temmuz 2025 civarı, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak.

AGS ne zaman yapılacak? AGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? MEB kılavuzu paylaştı - 3

AGS NASIL UYGULANACAK?

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

AGS ne zaman yapılacak? AGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? MEB kılavuzu paylaştı - 4

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

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