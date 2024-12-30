AGS nedir, ne zaman yapılacak? AGS kapsamına ilişkin ayrıntılar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları ardından Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Öğretmen adayları yeni yıldan itibaren Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) girecek. 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.Peki, AGS nedir, ne zaman yapılacak? AGS kapsamına ilişkin ayrıntıları derledik.
10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmen olarak istihdam edileceklerin, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarının birinden mezun ve Akademi tarafından verilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçileceğine yönelik düzenlemeler yapıldı.