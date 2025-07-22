AGS-ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AGS-ÖABT sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, AGS-ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

AGS-ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AGS-ÖABT sonuç tarihi - 1

Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü; ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Temmuz 2025'te düzenlenmişti. Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru soruldu. Sınav telaşını geride bırakan adaylar sonuç heyecanı yaşıyor.

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AGS-ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AGS-ÖABT sonuç tarihi - 2

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, 2025 yılına ait AGS sonuçlarının 13 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Akademisi’ne kabul sürecinde kritik öneme sahip olan bu sonuçlar, ÖABT ile birlikte hesaplanan MEB-AGS puanı üzerinden değerlendirilecek. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin resmi platformu olan ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Öğretmenlik kariyerine adım atmak isteyen adaylar için bu sonuçlar, yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

AGS-ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AGS-ÖABT sonuç tarihi - 3

SINAV SORULARI 10 GÜN SÜREYLE AÇIK KALACAK

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.


AGS-ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AGS-ÖABT sonuç tarihi - 4

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Temmuz'da sona erecek.

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