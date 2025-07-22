AGS-ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AGS-ÖABT sonuç tarihi

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, 2025 yılına ait AGS sonuçlarının 13 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Akademisi’ne kabul sürecinde kritik öneme sahip olan bu sonuçlar, ÖABT ile birlikte hesaplanan MEB-AGS puanı üzerinden değerlendirilecek. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin resmi platformu olan ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Öğretmenlik kariyerine adım atmak isteyen adaylar için bu sonuçlar, yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.