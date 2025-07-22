AGS-ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AGS-ÖABT sonuç tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, AGS-ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü; ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Temmuz 2025'te düzenlenmişti. Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru soruldu. Sınav telaşını geride bırakan adaylar sonuç heyecanı yaşıyor.