AGS (ÖABT) Soruları ve Cevap Anahtarı 2025 MEB | AGS soruları ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

AGS/ ÖABT soruları ve cevap anahtarı için ÖSYM’den yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Akademiye Giriş Sınavı bu yıl ilk kez yapılırken iki farkı oturumda organize edildi. AGS soruları ve cevap anahtarı osym.gov.tr adresinden yayımlanacak. İkinci oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu saat 16.15’te sona erecek. AGS soru ve cevap anahtarı ekranında adayların sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevapları A,B,C,D,E şıklı şekilde yer alacak. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Beden Eğitimi gibi alanlardan yöneltilen soruların cevapları kılavuzda yer alacak. Peki AGS soruları ve cevap kitapçığı 2025 yayımlandı mı? İşte, AGS soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı

AGS (ÖABT) Soruları ve Cevap Anahtarı 2025 MEB | AGS soruları ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır? - 1

AGS soruları ve cevapları için heyecanlı geri sayım başladı. Öğretmen atamalarında KPSS puan şartı kalkarken AGS puanı dikkate alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl toplam 25 bin öğretmen ataması planlarken 10 bin alım AGS’ye göre gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez organize edilen sınava 411 bin aday başvuru yaptı. AGS puanı hesaplanırken ÖABT puanının %50’si ve AGS puanının %50’si alınarak toplam puanları elde edilecek. AGS sınav puanı geçerlilik süresi 1 yıl olacak. Öğleden sonr adüzenlenecek AÖBT oturumunda ise adaylara İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, Sınıf öğretmenliği gibi kendi alanlarından 50 soru yöneltilecek. İlk kez düzenlenen sınavın ardından puan hesaplaması ve soru karşılaştırması yapmak isteyenler “AGS soruları ve cevapları açıklandı mı” sorusuna cevap arıyor. Peki 2025 AGS - ÖABT soruları ve cevap anahtarı açıklanacak mı?” İşte, AGS soruları ve cevaplarında son durum…



EĞİTİM HABERLERİ

AGS (ÖABT) Soruları ve Cevap Anahtarı 2025 MEB | AGS soruları ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır? - 2

MEB AGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 13 Temmuz Pazar günü iki oturumda düzenleniyor. İlk oturum olan AGS saat 10.15’te başlayacak ve 110 dakika sürecek. Öğleden sonra saat 14.45’te başlayacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 90/70 dakika sürecek.

AGS oturumları saat 16.15’te tamamlanacak. AGS soruları ve cevap anahtarının 17.00’den itibaren yayımlanması bekleniyor. Akademiye Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi cevap anahtarına ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

AGS (ÖABT) Soruları ve Cevap Anahtarı 2025 MEB | AGS soruları ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır? - 3

2025 AGS SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen alımları için düzenlenecek oturumlar ÖSYM tarafından organize ediliyor. Dolayısıyla cevap anahtarına ilişkin açıklama meb.gov.tr adresinden yapılmayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kendi resmi internet sayfasından cevap anahtarını duyuracak. Aşağıdaki bağlantı üzerinden AGS soru ve cevap anahtarı yayımlandığında sorgulama yapabilirsiniz.

MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

AGS (ÖABT) Soruları ve Cevap Anahtarı 2025 MEB | AGS soruları ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır? - 4

HANGİ OTURUMDAN KAÇ SORU SORULACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgiye göre adaylara AGS’de toplam 80, ÖABT’de ise çoktan seçmeli 50 soru sorulacak.

ÖABT oturumunda Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi gibi alanlardan 50 soru sorulacak.

AGS oturumunda ise sayısal ve sözel yetenek, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı konularını kapsayacak.

AGS (ÖABT) Soruları ve Cevap Anahtarı 2025 MEB | AGS soruları ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır? - 5

AGS SONUÇLARI 13 AĞUSTOS’TA İLAN EDİLECEK

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları, sınav puanı ve başarı sıralamaları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Akademiye Giriş Sınavı sonuçları 13 Ağustos’ta duyurulacak.

AGS (ÖABT) Soruları ve Cevap Anahtarı 2025 MEB | AGS soruları ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır? - 6

SONUÇLARIN ARDINDAN TAKVİM DUYURULACAK

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında toplam 25 bin öğretmen ataması için kontenjan ayırdı. 15 bin öğretmen alımı süreci Mayıs ayında tamamlandı.

Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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