AGS (ÖABT) Soruları ve Cevap Anahtarı 2025 MEB | AGS soruları ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
AGS/ ÖABT soruları ve cevap anahtarı için ÖSYM’den yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Akademiye Giriş Sınavı bu yıl ilk kez yapılırken iki farkı oturumda organize edildi. AGS soruları ve cevap anahtarı osym.gov.tr adresinden yayımlanacak. İkinci oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu saat 16.15’te sona erecek. AGS soru ve cevap anahtarı ekranında adayların sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevapları A,B,C,D,E şıklı şekilde yer alacak. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Beden Eğitimi gibi alanlardan yöneltilen soruların cevapları kılavuzda yer alacak. Peki AGS soruları ve cevap kitapçığı 2025 yayımlandı mı? İşte, AGS soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı
AGS soruları ve cevapları için heyecanlı geri sayım başladı. Öğretmen atamalarında KPSS puan şartı kalkarken AGS puanı dikkate alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl toplam 25 bin öğretmen ataması planlarken 10 bin alım AGS’ye göre gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez organize edilen sınava 411 bin aday başvuru yaptı. AGS puanı hesaplanırken ÖABT puanının %50’si ve AGS puanının %50’si alınarak toplam puanları elde edilecek. AGS sınav puanı geçerlilik süresi 1 yıl olacak. Öğleden sonr adüzenlenecek AÖBT oturumunda ise adaylara İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, Sınıf öğretmenliği gibi kendi alanlarından 50 soru yöneltilecek. İlk kez düzenlenen sınavın ardından puan hesaplaması ve soru karşılaştırması yapmak isteyenler “AGS soruları ve cevapları açıklandı mı” sorusuna cevap arıyor. Peki 2025 AGS - ÖABT soruları ve cevap anahtarı açıklanacak mı?” İşte, AGS soruları ve cevaplarında son durum…