AGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? (AGS sınav yerleri için gözler ÖSYM'de)
2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (2025-MEB-AGS) kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Temmuz ayında gerçekleşecek sınava başvuru yapan adaylar, sınav yerlerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, AGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) ilişkin konu dağılımları ile sınava ilişkin detaylar açıklandı.