AGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? (AGS sınav yerleri için gözler ÖSYM'de)

AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınav giriş belgeleri, adayların sınav merkezlerine, bina ve salona ait detayları içeren belgeleri almak için ÖSYM’nin AİS sisteminden erişime açılacak. Bu belgeler, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 3 Temmuz 2025 civarı adayların kullanımına sunulacak.