AGS sınav giriş yerleri 2025: AGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 yılı için Akademi Giriş Sınavı (AGS) heyecanı sürerken, sınava katılacak öğretmen adayları, "AGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek AGS genellikle bir alanda uzmanlaşmak isteyen veya o alanda çalışmak isteyen kişilerin bilgi ve becerilerini ölçmek için yapılıyor. Peki, 2025: AGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AGS sınav giriş yerleri 2025: AGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 1

2025 AGS sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan AGS öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan öğretmen adayları da son hazırlıklarını tamamladı. Peki, 2025 AGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

AGS sınav giriş yerleri 2025: AGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 2

2025 AGS NE ZAMAN?

AGS sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. İlk oturum olan AGS 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek.

İkinci oturum ÖABT ise 14.45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek.

AGS sınav giriş yerleri 2025: AGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 3

AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınavın giriş belgesi ise sınava 10 gün kala kadar önce ÖSYM'den ilan edilecek.

AGS sınav giriş yerleri 2025: AGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 4

MEB AGS HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

AGS sınav giriş yerleri 2025: AGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 5

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS'nin sonuçları ise ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER