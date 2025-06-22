AGS sınav giriş yerleri 2025: AGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 yılı için Akademi Giriş Sınavı (AGS) heyecanı sürerken, sınava katılacak öğretmen adayları, "AGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek AGS genellikle bir alanda uzmanlaşmak isteyen veya o alanda çalışmak isteyen kişilerin bilgi ve becerilerini ölçmek için yapılıyor. Peki, 2025: AGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 AGS sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan AGS öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan öğretmen adayları da son hazırlıklarını tamamladı. Peki, 2025 AGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?