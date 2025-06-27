AGS sınav giriş yerleri sorgulama 2025: AGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) sınav giriş yerleri, öğretmen adaylarının merakla beklediği sınava kısa bir zaman kala araştırılmaya başladı. Bu yıl ilk kez yapılacak olan AGS sınavı öncesinde, son hazırlıklarını tamamlayan adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2025 AGS ve ÖABT sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. Peki, 2025 AGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?
2025 AGS sınavı için geri sayım başladı. Bu yıl ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek AGS sınavıyla birlikte, öğretmen adayları da ilk kez KPSS yerine AGS'ye girmiş olacak. Öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Sınava çok az bir zaman kala sınav giriş yerlerinin duyurulması bekleniyor. Peki, 2025 AGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?