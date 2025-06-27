AGS sınav giriş yerleri sorgulama 2025: AGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2025 AGS sınavı için geri sayım başladı. Bu yıl ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek AGS sınavıyla birlikte, öğretmen adayları da ilk kez KPSS yerine AGS'ye girmiş olacak. Öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Sınava çok az bir zaman kala sınav giriş yerlerinin duyurulması bekleniyor. Peki, 2025 AGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?