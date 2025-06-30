AGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım başladı. 13 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan AGS sınavı öncesinde sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Peki, 2025 AGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 AGS sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak olan öğretmen adayları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 13 Temmuz tarihinde bu yıl ilk kez uygulanacak olan AGS'ye girecek olan öğretmen adayları, sınava girecekleri okul ve salon bilgisini merak ediyor. Peki, AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?