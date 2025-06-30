AGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 AGS sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak olan öğretmen adayları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 13 Temmuz tarihinde bu yıl ilk kez uygulanacak olan AGS'ye girecek olan öğretmen adayları, sınava girecekleri okul ve salon bilgisini merak ediyor. Peki, AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?