AGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım başladı. 13 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan AGS sınavı öncesinde sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Peki, 2025 AGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2025 AGS sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak olan öğretmen adayları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 13 Temmuz tarihinde bu yıl ilk kez uygulanacak olan AGS'ye girecek olan öğretmen adayları, sınava girecekleri okul ve salon bilgisini merak ediyor. Peki, AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

AGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

2025 AGS NE ZAMAN?

AGS sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. İlk oturum olan AGS 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek.

İkinci oturum ÖABT ise 14.45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek.

AGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınavın giriş belgesi ise sınava 10 gün kala kadar önce ÖSYM'den ilan edilecek.

Buna göre; AGS sınav giriş yerlerinin 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

AGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

MEB AGS HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

AGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS'nin sonuçları ise ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

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