AGS sınav tarihi 2025: Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvurularının başlamasıyla birlikte gözler bu yıl ilk kez KPSS yerine yapılacak olan AGS tarihine çevrildi. AGS sınavını başarıyla geçen adaylar Milli Eğitim Akademisine katılma şansı yakalayacak. 8 Mayıs'ta başlayan AGS başvuruları 20 Mayıs'ta sona erecek. Peki, 2025 AGS sınavı ne zaman yapılacak?
2025 AGS sınav tarhi, sınava katılım sağlayacak olan öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. 80 soru sorulacak ve 110 dakika sürecek olan sınavın ardından başarılı olanlar Milli Eğitim Akademesine katılıacak. Peki, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?