AGS sınav tarihi 2025: Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvurularının başlamasıyla birlikte gözler bu yıl ilk kez KPSS yerine yapılacak olan AGS tarihine çevrildi. AGS sınavını başarıyla geçen adaylar Milli Eğitim Akademisine katılma şansı yakalayacak. 8 Mayıs'ta başlayan AGS başvuruları 20 Mayıs'ta sona erecek. Peki, 2025 AGS sınavı ne zaman yapılacak?

AGS sınav tarihi 2025: Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? - 1

2025 AGS sınav tarhi, sınava katılım sağlayacak olan öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. 80 soru sorulacak ve 110 dakika sürecek olan sınavın ardından başarılı olanlar Milli Eğitim Akademesine katılıacak. Peki, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?

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AGS sınav tarihi 2025: Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? - 2

AGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

AGS sınav tarihi 2025: Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? - 3

MEB AGS HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

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