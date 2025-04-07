AGS sınav tarihi 2025: MEB Akademi Giriş Sınavı başvurusu ve sonuç tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile beraber Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABDT) de uygulanacak. İki ayrı oturumda yapılacak olan AGS'de yanlış cevaplar doğru yanıtları etkileyecek. Adaylara AGS testinde 80 soru sorulacak. Peki, 2025 AGS başvuru ve sınavı ne zaman?

AGS sınav tarihi 2025: MEB Akademi Giriş Sınavı başvurusu ve sonuç tarihi ne zaman? - 1

2025 MEB-AGS uygulamasında AGS-1,2 ve 3 olmak üzere üç ayrı puan türü bulunacak. Yabancı dil alanlarından birini tercih edecekler için ise YDS veya e-YDS puanlarından biri kullanılacak. Ancak ÖABT ve YDS puanlarından biri olmayan adayların ise MEB-AGS-P1 puanı dikkate alınacak. İşte, AGS sınav takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

AGS sınav tarihi 2025: MEB Akademi Giriş Sınavı başvurusu ve sonuç tarihi ne zaman? - 2

AGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

ÖSYM tarafından öğretmenlik için düzenlenecek olan AGS için başvurular 8-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınav uygulaması ise 13 Temmuz'da olacak. AGS sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

AGS'de adaylara 80 soru sorulacak ve 110 dakika verilecek.

İkinci oturum olan ÖABT'de ise 50 soru sorulacak ve ilköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri için 90 dakika süre tanınacak.

Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi sorularına da 70 dakika verilecek.

AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

AGS sınav tarihi 2025: MEB Akademi Giriş Sınavı başvurusu ve sonuç tarihi ne zaman? - 3

AGS PUAN TÜRLERİ

MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi
MEB-AGS-P2-02 Biyoloji
MEB-AGS-P2-03 Coğrafya
MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri
MEB-AGS-P2-05 Fizik
MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik
MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi
MEB-AGS-P2-08 Matematik
MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi
MEB-AGS-P2-10 Rehberlik
MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği
MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler
MEB-AGS-P2-13 Tarih
MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı
MEB-AGS-P2-15 Türkçe
MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
MEB-AGS-P3-01 Almanca
MEB-AGS-P3-02 Arapça
MEB-AGS-P3-03 Çince
MEB-AGS-P3-04 Farsça
MEB-AGS-P3-05 Fransızca
MEB-AGS-P3-06 İngilizce
MEB-AGS-P3-07 İspanyolca
MEB-AGS-P3-08 İtalyanca
MEB-AGS-P3-09 Japonca
MEB-AGS-P3-10 Korece
MEB-AGS-P3-11 Rusça

DAHA FAZLA GÖSTER