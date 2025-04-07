AGS sınav tarihi 2025: MEB Akademi Giriş Sınavı başvurusu ve sonuç tarihi ne zaman?

AGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

ÖSYM tarafından öğretmenlik için düzenlenecek olan AGS için başvurular 8-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınav uygulaması ise 13 Temmuz'da olacak. AGS sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.



AGS'de adaylara 80 soru sorulacak ve 110 dakika verilecek.

İkinci oturum olan ÖABT'de ise 50 soru sorulacak ve ilköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri için 90 dakika süre tanınacak.

Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi sorularına da 70 dakika verilecek.



AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.