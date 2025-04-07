AGS sınav tarihi 2025: MEB Akademi Giriş Sınavı başvurusu ve sonuç tarihi ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile beraber Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABDT) de uygulanacak. İki ayrı oturumda yapılacak olan AGS'de yanlış cevaplar doğru yanıtları etkileyecek. Adaylara AGS testinde 80 soru sorulacak. Peki, 2025 AGS başvuru ve sınavı ne zaman?
2025 MEB-AGS uygulamasında AGS-1,2 ve 3 olmak üzere üç ayrı puan türü bulunacak. Yabancı dil alanlarından birini tercih edecekler için ise YDS veya e-YDS puanlarından biri kullanılacak. Ancak ÖABT ve YDS puanlarından biri olmayan adayların ise MEB-AGS-P1 puanı dikkate alınacak. İşte, AGS sınav takvimi...