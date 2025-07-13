AGS sınav yorumları 2025: MEB AGS (ÖABT) soruları zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?
Akademiye Giriş Sınavı olarak bu yıl ilk kez düzenlenen sınava yaklaşık 400 bin aday başvuru yaptı. İlk oturumun tamamlanmasının ardından gözler sınav yorumlarına çevrildi. MEB 2025 AGS oturumu öğleden sonra yapılacak ÖABT oturumuyla devam edecek. AGS’de ilk oturumda adaylara Türkçe, Matematik Coğrafya, eğitimin temel kavramları ve mevzuat alanlarından toplam 80 soru yöneltildi. AGS puanı hesaplanırken oturumların %50’si dikkate alınacak ve 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki AGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte, sınavdan çıkan adaylardan gelen ilk yorumlar…
ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenen sınavın ilk oturumu 110 dakika sürüyor. İkinci oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise ortaöğretim adayları için 70 dakika ilköğretim için ise 90 dakika sürecek. AGS’de ilk oturum saat 12:05’te son bulacak. Öğretmen adayları ise KPSS yerine ilk kez uygulanan AGS oturumuna ilişkin ilk değerlendirmeleri yakından takip ediyor. Özellikle sınavın zorluk ve kolaylık derecesine yönelik yorumlar sosyal medyadan ve eğitim platformlarından geliyor. Açıklanan takvime göre AGS sınav sonuçları 13 Ağustos tarihinde duyurulacak ve bir sonraki sınava kadar geçerli olacak. Peki AGS sınavı nasıldı? İşte, AGS’nin ilk oturumuna ilişkin gelen değerlendirmeler…