AGS sınav yorumları 2025: MEB AGS (ÖABT) soruları zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?

MEB 2025 AGS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ilk oturumu saat 10.15’te başladı ve 12.05 itibarıyla sona eriyor. Sınavdan çıkan adaylar özellikle Twitter üzerinden ilk yorumları yapmaya başladı. İşte, ilk kez uygulanan sınava ilişkin ilk gözlemler;



“Eğitimin temel kavramları ve mevzuat alanında gelen sorular oldukça detaylıdı. Türkçe, matematik soruları nispeten daha kolaydı diyebilirim.”



“İlk oturumu atlattık. Geçtiğimiz yıl düzenlenen KPSS’ye göre daha kolaydı diyebilirim. İkinci oturumu da görmek lazım.”



“Türkçe, Matematik ve Coğrafya soruları beni çok zorlamadı. Yaklaşık 3 yıldır sınava hazırlanıyorum. Bu yıl 10 bin öğretmen atamasında şansımı deneyeceğim.”



“AGS sınavı bu yıl ilk kez düzenlendi. Konuşmak için biraz erken ama zaman daha uzun olabilirdi.”



“110 dakikalık zaman bana yeterli geldi. 90 soruluk bir oturum için yeterliydi. Mevzuat soruları biraz zorladı”