AGS son başvuru tarihi: MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

MEB Akademik Giriş Sınavı (MEB-AGS), AGS ve ÖABT olmak üzere iki oturumda düzenlenecek. Sınav puanları ise bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak. İlk oturuma katılmak zorunlu ancak ÖABT için adayların girecekleri alanlara karar vermeleri gerekiyor. İşte, AGS sınavı hakkında detaylar...