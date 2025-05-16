AGS son başvuru tarihi: MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından MEB AGS uygulaması yapılacak. Adaylar başvurularını yapmaya devam ediyor. Öğretmen adayı olarak Milli Eğitim Akademisi eğitimine giriş için uygulanacak Akademik Giriş Sınavı başvuru şartları neler, AGS başvuru ücreti kaç TL? İşte, MEB AGS sınav tarihi...
MEB Akademik Giriş Sınavı (MEB-AGS), AGS ve ÖABT olmak üzere iki oturumda düzenlenecek. Sınav puanları ise bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak. İlk oturuma katılmak zorunlu ancak ÖABT için adayların girecekleri alanlara karar vermeleri gerekiyor. İşte, AGS sınavı hakkında detaylar...