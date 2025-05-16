AGS son başvuru tarihi: MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından MEB AGS uygulaması yapılacak. Adaylar başvurularını yapmaya devam ediyor. Öğretmen adayı olarak Milli Eğitim Akademisi eğitimine giriş için uygulanacak Akademik Giriş Sınavı başvuru şartları neler, AGS başvuru ücreti kaç TL? İşte, MEB AGS sınav tarihi...

AGS son başvuru tarihi: MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? - 1

MEB Akademik Giriş Sınavı (MEB-AGS), AGS ve ÖABT olmak üzere iki oturumda düzenlenecek. Sınav puanları ise bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak. İlk oturuma katılmak zorunlu ancak ÖABT için adayların girecekleri alanlara karar vermeleri gerekiyor. İşte, AGS sınavı hakkında detaylar...

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AGS son başvuru tarihi: MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? - 2

AGS BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ

MEB AGS sınavı için başvurular 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM'den alınıyor. Başvuru ücreti ise her bir oturum için 570 TL'dir. Geç başvurular 28 Mayıs'ta yapılacak.

AGS son başvuru tarihi: MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? - 3

AGS 2025 NE ZAMAN?

AGS uygulaması 13 Temmuz'da olacak. İlk oturum olan AGS 10:15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek. İkinci oturum ÖABT ise 14:45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek.

Sınava, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nda belirtilen koşullara sahip olan adaylar başvurabiliyor.

AGS son başvuru tarihi: MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? - 4

AGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

AGS'nin sonuçları ise ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

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