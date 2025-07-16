AGS sonuç tarihi MEB 2025: AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez uygulanan AGS sınavı 13 Temmuz'da tamamlandı. Öğretmen olabilmek için AGS'ye katılım sağlayan adaylar ise sınavın tamamlanmasının ardından AGS sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim sonrasında ise 2025 AGS sonuç tarihi belli oldu. Peki, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 AGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğretmen olabilme hayaliyle bu yıl ilk kez düzenlenen AGS sınavına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Bu yıl ilk kez KPSS'ye girmeden sadece AGS sınavıyla yapılmaya başlanacak olan öğretmen alımları için 13 Temmuz'da sınav uygulandı. AGS ve ÖABT olarak iki oturumda gerçekleşen sınavların ardından ise gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?